科技戰掀關注 若美國控制台積電？陸學者：對大陸還價能力將增強

在中美科技競爭與貿易戰下，台積電議題備受關注，對外經濟貿易大學原副校長林桂軍25日在博鰲亞洲論壇期間回應本報提問表示，台積電在中美競爭中，特別是半導體領域有非常重要的位置，他推演一個情境是台積電可能作為企業跟美國進行交易。他並稱，在中美科技戰上，對中國大陸而言，美國能控制台積電的話，對大陸的還價能力還是增強了。

被視為台灣護國神山的台積電近期積極赴美投資設廠，未來幾年累計高達1,650億美元。外界普遍認為跟地緣政治壓力、商業角力有關，引起輿論認為台積電正向美國傾斜，也讓台灣產生產業空洞化擔憂。

林桂軍表示，「美國方面可能覺得，讓你賣台積電就算了，但因為關鍵內容掌握在台灣手裡對美國來說非常不安全，期間關係網絡非常複雜，讓你也沒個準」。他稱，其實半導體在美國生產也不容易。

林桂軍指出，其實企業本身也是商品，只要價格合適，賣企業比賣商品更掙錢。他說，關鍵要看能不能把資源組合起來，人才能把它轉活。「所以真正要賣的話可能老百姓接受不了，但是不見得經濟上不合算。」

另一方面，從中美貿易戰的層面來說，林桂軍說，如果台積電在美國控制下，在中美科技戰上，對中國大陸而言，美國能控制台積電的話，對大陸的還價能力還是增強了。

林桂軍也說，他們挑了22種全球貿易交易量最大的中間品貿易來衡量全球價值鏈的變化，而中國佔比很大。現在最關注的便是半導體部分，低端晶片基本上是大陸生產，而美國採取圍堵大陸發展高端晶片策略，當大陸發展市場越來越大，然後再往上升級，美國份額是會被擠得越來越小的。因此認為美國這種策略出問題，所以美國現在真正的對手是台積電跟三星，如果能控制住他們，美國製造業可能還有希望，因此不能低估台積電在中美貿易的角色，十分重要。

林桂軍去年博鰲論壇上便曾表示，美國時任總統拜登政府的晶片法案，針對的並非大陸廠商，而是台積電、三星等廠商。同時也提醒台灣：「Taiwan must be aware」，台灣可能才是美國晶片法案真正的對象。