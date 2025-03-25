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將孵化大腦與眼睛！ vivo CEO：機器人是手機行業的未來

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
胡柏山稱，機器人是手機產業的未來。未來將跟產業夥伴一道，讓機器人走進千家萬戶。記者黃雅慧／攝影
胡柏山稱，機器人是手機產業的未來。未來將跟產業夥伴一道，讓機器人走進千家萬戶。記者黃雅慧／攝影

大陸知名手機品牌vivo近期釋出成立機器人Lab的訊息，vivo執行副總裁、首席運營官胡柏山25日在博鰲亞洲論壇發布時刻活動上進一步透露，vivo將會聚焦孵化機器人的「大腦」和「眼睛」，同時主攻消費級市場，研發個人和家庭場景的機器人產品，通過「漸進突圍、沿途下蛋」的路徑，回歸場景，解決痛點，迭代產品。

胡柏山指出，過去幾十年，手機行業可以說是新產業的孵化器，孕育了移動支付、智能政務、短視頻、直播電商等產業，重塑了人們的生產生活方式。當前的AI和機器人分別代表了數字世界和物理世界的頂尖技術成果，但兩個世界尚處於相對獨立狀態，未能完美鏈接。

他表示，手機行業有著最大基數的消費人群，最前瞻的技術生態多元的應用場景。機器人是手機行業的未來，它將成為連接物理世界和數字世界的橋梁，依舊會遵循以人為本回歸用戶場景，創造極致用戶體驗的價值準則。

胡柏山表示，手機行業即將邁入新階段，不久前vivo成立了機器人Lab布局機器人賽道，在新的發展階段為連接物理世界與數字世界系統，致力於創造極致的機器人產品，為用戶帶來更多美好。

胡柏山並稱，vivo下個月即將發布的X200Ultra旗艦手機，也會集成彌補在影像領域最新的技術突破。未來將跟產業夥伴一道，讓機器人走進千家萬戶。

據了解，此次vivo攜藍科技矩陣、vivo混合現實頭顯、6G領域、以及最新影像旗艦vivo X200 Ultra等技術成果，出現在博鰲會場。

此前胡柏山曾表示，基於公司在大模型技術和混合現實技術上的積累，公司會順勢切入人形機器人領域。胡柏山表示大模型是人形機器人的大腦，vivo藍心大模型持續迭代，會讓機器人有強大的「思考」能力。其次混合現實（MR）會讓機器人有強大的空間感知能力，vivo三年之內，將有MR產品量產上市。而人形機器人的肢體，在整個技術架構上佔比20%。

vivo執行副總裁、首席運營官胡柏山25日在博鰲亞洲論壇發布時刻活動上進一步透露，vivo將會聚焦孵化機器人的「大腦」和「眼睛」，同時主攻消費級市場。記者黃雅慧／攝影
vivo執行副總裁、首席運營官胡柏山25日在博鰲亞洲論壇發布時刻活動上進一步透露，vivo將會聚焦孵化機器人的「大腦」和「眼睛」，同時主攻消費級市場。記者黃雅慧／攝影

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