內部經濟疲軟、關稅戰夾擊 陸商務部：設重點優品企業名單

大陸內部經濟疲軟加上美中關稅戰開打的狀況下，大陸商務部市場體系建設司副司長李維正25日表示，透過高品質外貿商品創造消費需求是擴大大陸國內消費的重要方面之一，今年大陸商務部將繼續以外貿優品中華行活動為引領，擴大外貿優品消費。

據證券時報報導，李維正針對助力穩外貿、擴消費主要有四方面的重點工作指出，首先是暢通外貿優品內銷渠道，搭建外貿企業擴內銷平台。比如通過線下管道，在重點步行街、商圈開展形式多樣的展示展銷、對接洽談。在重要展會設立外貿優品展區，通過線上渠道在主要電商平台設置專區，促進渠道對接、產銷對接，使消費者更加便捷地購買。

接著，李維正提到，即是加大外貿優品消費支持，大陸商務部要把外貿優品擴內銷同各地促消費活動結合起來，充分挖掘消費潛力。同時，要培育外貿優品消費品牌，摸排（意即調查）外貿企業內銷需求，建立重點外貿優品企業名單。鼓勵外貿企業研發生產適合大陸內消費者需求的優質產品；鼓勵外貿企業發展自主品牌，擴大宣傳推廣，營造良好消費氛圍。

最後，李維正表示，要推動內外標準認證銜接。會同相關部門進行海內外貿易標準認證銜接調查，組織海內外標準比對，提升海內外標準一致性，打通出口產品內銷堵點，降低企業市場轉換制度成本。同時，培育內外貿一體化服務平台，為企業拓展內銷提供公共服務。

此前，大陸官媒央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」微博公眾號17日曾發文表示，為抵禦外部衝擊，大陸商務部將採取系列措施幫助外貿企業拓展內銷，並指這將是一項長期戰略。