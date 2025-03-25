救經濟再出招 外媒：陸擬將服務業納入補貼以提振內需

大陸經濟未好轉，提振消費與內需成為近期政策重點方向。英國《金融時報》報導指，有大陸官員透露，北京當局正在考慮將服務業納入全國性補貼計畫，用以提振疲弱的國內需求。據指，若消費持續遜於預期，上述政策可能會於今年下半年推出，旨在刺激包括旅遊、觀光、體育等服務業領域。

報導稱，這將是在大陸現有的「以舊換新」商品補貼計劃基礎上的擴展，目前的計畫已涵蓋手機、汽車等耐用品。上述官員指出，有關服務業補貼計畫的討論「非常認真」。若今年上半年消費表現依舊疲軟，服務業「極有可能」會被納入消費「以舊換新」的新計畫裡。另有知情學者稱，決策者對於把服務業納入消費補貼計畫的建議持積極態度。

然而，截至目前，上述消息人士及大陸官方皆尚未透露這項計畫的具體規模。不過，大陸在本（3）月已承諾將，今年消費品以舊換新補貼資金翻倍至人民幣3,000億元（下同，約合台幣1.3兆元）。而這已較去年的1,500億元倍增，涉及的消費品包括家電、家具、家居裝潢、辦公用品、汽車等。

另，部份地方政府已就文化與觀光活動推出消費補貼，但相關計畫並非在大陸全國層面，由於策過程可能會很緩慢，任何計劃的推進也將是逐步進行的。

長期以來，多位經濟學家一直呼籲大陸官方重塑經濟結構，強化內需。而這一需求在過去4年房地產行業深度下行後變得更加迫切。同時，儘管北京近年來已試圖透過「以舊換新」刺激內需，但有經濟學家認為，這些計畫大多數僅是幫助生產商銷售商品，並未有效提高消費者的實際購買力，從而無法真正實現大陸經濟的再平衡。

可以注意的是，近幾個月來，北京政府已逐漸轉向更加注重消費的政策立場。此前，於3月初舉行的大陸全國人大會議期間，大陸國務院總理李強也強調了擴大內需的重要性。同時，大陸也發布《提振消費專項行動方案》，提出八方面共30項具體措施，內容涵蓋從育兒補貼體系到引入春季學校假期，以及支持地方加力擴圍實施消費品「以舊換新」等多項措施。