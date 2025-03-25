快訊

陸配亞亞坦言裡外不是人 曝孩子在校被問「是否跟媽媽一起遣返？」

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

被家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師現身警局作筆錄：謝謝關心

聽新聞
0:00 / 0:00

救經濟再出招 外媒：陸擬將服務業納入補貼以提振內需

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
英國《金融時報》近日報導指，有大陸官員透露，北京政府正在考慮將服務業納入補貼計畫，用以提振疲弱的國內需求。據指，若然消費持續遜預期，可能會於今年下半年推出，旨在刺激包括旅遊、觀光、體育等服務業領域。圖／新華社資料照
英國《金融時報》近日報導指，有大陸官員透露，北京政府正在考慮將服務業納入補貼計畫，用以提振疲弱的國內需求。據指，若然消費持續遜預期，可能會於今年下半年推出，旨在刺激包括旅遊、觀光、體育等服務業領域。圖／新華社資料照

大陸經濟未好轉，提振消費與內需成為近期政策重點方向。英國《金融時報》報導指，有大陸官員透露，北京當局正在考慮將服務業納入全國性補貼計畫，用以提振疲弱的國內需求。據指，若消費持續遜於預期，上述政策可能會於今年下半年推出，旨在刺激包括旅遊、觀光、體育等服務業領域。

報導稱，這將是在大陸現有的「以舊換新」商品補貼計劃基礎上的擴展，目前的計畫已涵蓋手機、汽車等耐用品。上述官員指出，有關服務業補貼計畫的討論「非常認真」。若今年上半年消費表現依舊疲軟，服務業「極有可能」會被納入消費「以舊換新」的新計畫裡。另有知情學者稱，決策者對於把服務業納入消費補貼計畫的建議持積極態度。

然而，截至目前，上述消息人士及大陸官方皆尚未透露這項計畫的具體規模。不過，大陸在本（3）月已承諾將，今年消費品以舊換新補貼資金翻倍至人民幣3,000億元（下同，約合台幣1.3兆元）。而這已較去年的1,500億元倍增，涉及的消費品包括家電、家具、家居裝潢、辦公用品、汽車等。

另，部份地方政府已就文化與觀光活動推出消費補貼，但相關計畫並非在大陸全國層面，由於策過程可能會很緩慢，任何計劃的推進也將是逐步進行的。

長期以來，多位經濟學家一直呼籲大陸官方重塑經濟結構，強化內需。而這一需求在過去4年房地產行業深度下行後變得更加迫切。同時，儘管北京近年來已試圖透過「以舊換新」刺激內需，但有經濟學家認為，這些計畫大多數僅是幫助生產商銷售商品，並未有效提高消費者的實際購買力，從而無法真正實現大陸經濟的再平衡。

可以注意的是，近幾個月來，北京政府已逐漸轉向更加注重消費的政策立場。此前，於3月初舉行的大陸全國人大會議期間，大陸國務院總理李強也強調了擴大內需的重要性。同時，大陸也發布《提振消費專項行動方案》，提出八方面共30項具體措施，內容涵蓋從育兒補貼體系到引入春季學校假期，以及支持地方加力擴圍實施消費品「以舊換新」等多項措施。

全國人大 北京

延伸閱讀

路透：美思明智集團員工遭中國拘留2年後獲釋

中國新型登陸船 法國學者：欲秀拳頭但設計脆弱

陸總理李強簽國務院令 公布《反制裁法》實施規定措施

售港口風波敏感時刻 李澤楷出席北京官方論壇同框李強

相關新聞

華為推進AI晶片生態系 新增大模型一體機夥伴

在AI熱潮下，華為近期曝光AI新布局。華為中國政企業務總裁吳輝稱，今年將重點推動AI晶片領域生態建設和產品豐富度，並新增...

救經濟再出招 外媒：陸擬將服務業納入補貼以提振內需

大陸經濟未好轉，提振消費與內需成為近期政策重點方向。英國《金融時報》報導指，有大陸官員透露，北京當局正在考慮將服務業納入...

USTR擬徵港口費被唱衰 華郵：中造船業穩固 美撼動不了

美國貿易代表署（USTR）24日起在華府舉行為期兩天的公聽會，討論對中國製造船隻進入美國港口，徵收最高達150萬美元(約...

提振房市信心 湖南長沙推買房也能7天無理由退訂

大陸經濟疲軟，官方持續加大消費政策的力度。不只網購有「無理由退貨」政策，隨著房地產市場的發展和消費者權益意識的日益增強，...

仍為世界經濟引擎 博鰲論壇料2025年亞洲經濟增長4.5%

博鰲亞洲論壇2025年會25日發布2025年年度報告「亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告」，中國社科院學部委員、中...

MIT教授黃亞生：陸經濟出現困難 重點不在繼續創新

美國麻省理工大學史隆管理學院教授黃亞生，近日接受媒體訪問時表示，中國大陸經濟現在出現嚴重的困難，顯然不是因為沒有繼續創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。