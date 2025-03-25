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經濟挑戰下致力吸引外資 中國釋放美企5員工

中央社／ 北京25日綜合外電報導

美國美思明智集團5名員工兩年前在中國北京被捕，今天全數獲釋。「金融時報」指出，在中國經濟成長減緩、美國提高關稅之際，中國當局正企圖拉攏外企領袖並吸引投資。

美思明智集團（Mintz Group）發言人今天告訴路透社，這些獲釋員工全是中國人。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，知情人士說，這些員工被控從事公司業務執照正式範圍之外的活動。

金融時報提到，目前不清楚美思明智集團在中國的所有相關法律訴訟是否都已解決。美思明智集團在2023年5名員工被捕後，即關閉在中國和香港的辦公室。

中國當局2023年突襲逮捕美思明智集團5名本地員工，為後來全面打擊顧問和盡職調查公司的行動拉開序幕，貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處及凱盛融英（Capvision Partners）也遭搜查，讓身處中國的外國投資人心生警惕。

路透社曾於2023年5月引述消息人士說法報導，美思明智集團從事企業盡職調查工作，檢查與中國新疆有關的供應鏈可能涉及強迫勞動的問題。

中國發展高層論壇才剛落幕，有數十名外國企業執行長參加，中國官員常利用這個平台傳達歡迎外國資金的訊息。

中國官員早在今年論壇舉行之前就開始大力宣傳，積極與外國高階主管會面，向他們保證中國市場的吸引力。

官方數據顯示，以人民幣計算，中國2024年外國直接投資比前一年大減27.1%，是自2008年全球金融危機以來最大降幅。

中國曾表示，中方歡迎外貿和外資，但國家安全比發展更重要。

中國市場 北京 美國

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