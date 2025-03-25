提振房市信心 湖南長沙推買房也能7天無理由退訂

大陸經濟疲軟，官方持續加大消費政策的力度。不只網購有「無理由退貨」政策，隨著房地產市場的發展和消費者權益意識的日益增強，「無理由退訂」政策近日也進入大眾視野。湖南長沙縣於近日發布通知，要求房企實施購屋「7天無理由退訂」承諾。有專家表示，無理由退房有利於保障購屋權權益，也和好房子產品有結合。關鍵在於落地執行，保障快速退款。

澎湃新聞指出，湖南長沙縣住房及城鄉建設局於19日發布「關於落實購屋訂金保護期的通知」，要求房企實施購屋「7天無理由退訂」承諾。該政策明文規定，購屋者在簽訂認購書後的7個自然日內，可無理由申請退還訂金。湖北宜昌城區，多家房地產開發企業也自本月15日至12月底，對在售商品房專案進行「購屋7天無理由退定」承諾服務。

據大陸央廣網報導，長沙縣住建局24日指，上述政策已全面執行，適用於包括期房（預售屋）、現房（成屋）在內的所有在售新建商品房，旨在進一步提振房地產市場信心、保障消費者權益。

值得注意的是，今年大陸政府工作報告強調，「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，「更大力度促進樓市股市健康發展」。長沙縣住建局市場科稱，如何實現房地產市場止跌回穩，從需求端出發，提振消費能力、降低購屋門檻、激發需求潛力，是重中之重。

另，據紅星新聞，大陸全國多個城市也曾發布相關政策。2019年，廣東東莞發布新規，購屋者交定金認購房地產後，兩天內可無理由退房，成為大陸首個推出「無理由退房」政策的城市。武漢、宜昌、惠州、宜昌等城也都由政府部門、產業協會或房企發起過一定期限內無理由退房的活動。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，這項政策並非新政，購房人若因開發商或仲介促銷而一時衝動買房，或多方比較後發現有更合適的房地產，這一政策就是對購房者權益的一種保護。但關鍵在於執行，若開發商未遵循這項規定，該如何保障購房者的權益。他提到，根本解決方案是要將訂金存入第三人帳戶，避免出現層層核准才能退的情況。