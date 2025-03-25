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比亞迪2024年營收突破3.5兆 銷售額首度超越特斯拉

中央社／ 台北25日電

比亞迪昨晚公布財報，2024年營收人民幣7771.02億元（約新台幣3.5兆元），年增29.02%，再創新高，而且銷售額首度超越特斯拉。但值得關注的是，比亞迪經營活動產生的現金流降幅超過20%。

綜合中國媒體第一財經、華爾街見聞報導，比亞迪24日晚間公布2024年度財報，2024年比亞迪實現營業收入7771.02億元，年增29.02%；淨利潤402.54億元，年增34%；獲得政府補助37.81億元，年增72.84%。

以美元計，比亞迪去年銷售額突破1000億美元，首度超越特斯拉。特斯拉2024年營收為977億美元。

此外，比亞迪2024年第4季淨利潤人民幣150.2億元，年增73.1%，為單季度史上最高，淨利率達到5.46%。

2024年，中國新能源乘用車滲透率達到47.6%，年增12個百分點。在此背景下比亞迪汽車銷量持續成長。2024年比亞迪全球新能源汽車銷量約427萬輛，年增41%，市占率進一步提升至33.2%，蟬聯全球新能源汽車市場銷量冠軍。

比亞迪預計今年汽車銷量將達到500萬至600萬輛。今年前2個月，比亞迪汽車銷量年增93%，達到62.33萬輛。

第一財經報導指出，值得關注的是，2024年比亞迪經營活動產生的現金流降幅超過20%，主要原因是購買商品、接受勞務支付的現金增加。在比亞迪2024年半年報與第3季財報中也出現同樣情況。

報導指，這是因為2024年比亞迪雇傭了約96.89萬人，應付職工薪酬年度增加額約為1229億元，以及比亞迪正加快向供應商付款。Wind數據顯示，截至2024年末，比亞迪的應付帳款周轉天數為127天。

值得一提的是，去年11月，比亞迪曾向供應商提出降價10%的需求，引起行業關注。

人民幣 特斯拉 現金流

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