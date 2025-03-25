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仍為世界經濟引擎 博鰲論壇料2025年亞洲經濟增長4.5%

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
中國社科院學部委員、中國社科院大學國際政治經濟學院院長張宇燕表示，預計亞洲加權實際國內生產總值（GDP）增長率為4.5%，略高於2024年的4.4%。且亞洲是穩定世界經濟的重要力量和基石。記者黃雅慧／攝影
中國社科院學部委員、中國社科院大學國際政治經濟學院院長張宇燕表示，預計亞洲加權實際國內生產總值（GDP）增長率為4.5%，略高於2024年的4.4%。且亞洲是穩定世界經濟的重要力量和基石。記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇2025年會25日發布2025年年度報告「亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告」，中國社科院學部委員、中國社科院大學國際政治經濟學院院長張宇燕表示，預計亞洲加權實際國內生產總值（GDP）增長率為4.5%，略高於2024年的4.4%，仍是穩定世界經濟的重要力量和基石。

張宇燕稱，按購買力平價計算亞洲經濟體GDP總量佔世界比重由2024年的48.1%上升至今年的48.6%。其中東亞、南亞、中亞與西亞地區增長分別為4.3%、5.9%、5%與2.9%。

不過，亞洲經濟發展仍受到諸多外部挑戰，張宇燕指出，今年受到美國財政政策空間收窄、貨幣政策總體趨於寬鬆，經貿合作泛安全化、經濟去風險化、美國對外經濟政策發生劇烈變化，都將對亞洲經濟發展產生各種影響。

報告提及，全球經濟保持中低速增長，面臨貿易戰、地緣政治局勢複雜多變、持續通膨與主要經濟體增長放緩等重大風險挑戰，而亞洲仍將成為世界經濟的主要引擎。

此外，對外經濟貿易大學原副校長林桂軍表示，亞洲一體化在當前國際環境不確定下，是增強還是降低，還是解體？他以長期觀察貿易依存度，全球價值鏈一體化程度，密切觀察直接投資對亞洲依存程度」服務貿易一體化程度來判定基本發展方向。

年會報告指出，對亞洲依存度來看，東協最高為70%，韓國與日本將近60%，印度與中國分別為51.2%與48.5%。其他經濟體對中國大陸的依存度方面，東協對大陸依存度近20%，日韓對陸依存度均超過20%，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）國家與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）國家對陸依存度分別為17.4%與11.5%。

值得注意的是，報告指出中國大陸依舊為全球製造業價值鏈的中心，2017年全球中間品貿易對陸依存度開始高過北美，2023年對陸依存度為16%，對北美為15%，報告稱，美國在2018年發起貿易戰後，不僅未提升美國在製造業全球價值鏈中的相對地位，美中重要性與差距反而不斷拉大。

另外，從亞洲外商直接投資雙向依存度觀察，報告表示，中國大陸在2023年依然是對亞洲外資流量依賴程度最高的經濟體，依存度在80%以上，印尼則為75%以上居次。而香港與大陸則互為最大外資來源地。

在作為亞洲區域整合重點組織區域RCEP部分，報告認為該組織仍將塑造亞洲經濟新未來，去年區域內整體貿易狀況有幾個特徵：一是區域內貿易總額年增3％，包括寮國、柬埔寨、印尼與緬甸等地增長最快；二是中間品貿易增長快；三是服務貿易快速發展，大陸服務貿易規模突破1兆美元；四是外商直接投資增長較快；五是價值鏈深化，2023年區域內價值鏈貿易達到48.1%。

不過報告也指出RCEP有市場整合不足、規則利用率偏低、規制水平有待提升與政策協調和爭端解決機制待完善等挑戰。

博鰲亞洲論壇2025年會25日發布2025年年度報告「亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告」，會中聚集報告著作專家針對亞洲經濟前景、亞洲一體化發展與RCEP發展狀況進行介紹。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇2025年會25日發布2025年年度報告「亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告」，會中聚集報告著作專家針對亞洲經濟前景、亞洲一體化發展與RCEP發展狀況進行介紹。記者黃雅慧／攝影

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