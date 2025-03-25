MIT教授黃亞生：陸經濟出現困難 重點不在繼續創新

美國麻省理工大學史隆管理學院教授黃亞生，近日接受媒體訪問時表示，中國大陸經濟現在出現嚴重的困難，顯然不是因為沒有繼續創新，而是沒有創造全體社會的收入增長、增加消費。

長期研究中國經濟的黃亞生接受星媒《聯合早報》訪問表示，中國經濟整體現在出現嚴重困難，比如消費不足和就業困難；另外一個嚴重的問題是，中國全要素生產力出現相當程度的下滑。

黃亞生指，中國的電動車、高鐵等產品在規模生產、商業模式、用戶體驗確實非常傑出，但也看到其經濟整體出現嚴重困難，比如消費不足和就業困難。他稱，雖然經濟增長要靠技術推動，但總體上經濟增長要靠全體社會的收入增長、增加消費，「中國經濟在這一方面，可以說是非常不成功的。」

至於中國產品「價廉物美」，外賣等服務無微不至，他認為這是優勢也是劣勢，因為背後是快遞員極大的付出，他指如果經濟體制若僅是強調低成本而沒有增加收入，「絕對是一種畸形的發展」，「如果有人說中國有低成本的優勢，那中國也就有低收入的劣勢。」

他提到，中國低成本現象也從制度、結構造成，如農村土地廉價轉化為工業用地；有調查數據表明，其地方政府徵地成本，可能是賣地收入的1到10%左右，巨大價差成了地方政府的的財政收入；但農民人均年收入僅300多元人民幣，也不享有城市居民的社會保障，導致中國農民群體難以成為有消費力的群體。

黃亞生指，他不認同美國對中國的定性與打壓，也不認為中國有意挑戰美國的霸權地位，他也不主張中國發生激烈的政治變革，馬上成為像台灣、南韓一樣的民主體制，但他相信，中國大陸完全可以成為「溫和、理智、務實的一黨制度」。

黃亞生認為，政治改革可以循序漸進，甚至較慢，他擔憂的是其在政治、經濟上全面地走回頭路，「這是一個很可怕的事情」，雖擔憂中國「走回頭路」，但他認為依然有樂觀的理由，他認為中國畢竟不是北韓，「中國人已經知道經濟發展的時候中國是什麼樣子。」

他認為中國大陸應抓住契機，改善與西方關係，像美國總統川普上台，是讓美國改變對華政策的契機，畢竟是新政府上台。他向中國喊話稱，如果停止支持俄羅斯，基本上就改變歐洲對其看法；至於東南亞，「你可以說水域島礁都是你的，但不要去拿水槍噴人家。東南亞總的來講還是比較傾向於中國的，不願意跟中國作對，但你得給他個台階下。」

他指，中國提振內部消費是漫長的過程，外部消費在很大程度上取決於政策而非市場，如果改善與西方、美國的關係，中國經濟的現狀可以緩解，至少不會更糟。

他也提醒，如果算人均GDP，中國是美國的大約15%；算人均居民家庭收入，中國只相當於美國的8%，「這種情形下中國如果挑戰美國，靠什麼？為什麼？」，他對比，原始的民族主義者非常會做乘法，人口乘以人均GDP得出一個很大的數；「理智的民族主義者在考慮中國的發展時是做除法。民族主義本身沒有錯，但是應該考慮的是人民的生活水平。」