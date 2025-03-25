超越特斯拉！比亞迪去年營收破千億美元創新高

大陸電動車大廠比亞迪24日晚間公布去年營收達人民幣7,771.02億元（約1,071億美元），年增29.02%。特斯拉去年營收則為977億美元，比亞迪營收已正式超越特斯拉。

綜合每日經濟新聞、江蘇新聞報導，比亞迪24日晚公告的年報顯示，2024年歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣402.54億元，年增34.0%；基本每股收益13.84元，年增34.11%。

分產品來看，2024年比亞迪汽車、汽車相關產品及其他產品收入為人民幣6,173.82億元，年增27.70%，占總收入的比例79.45%；手機零件、組裝及其他產品收入為1,596.09億元，年增34.60%，占總收入的比例20.54%。

至於整車製造生產經營狀況方面，2024年比亞迪乘用車銷售量超425萬輛，年增41.07%。

另，彭博指出，比亞迪已迅速躍居大陸車市排名之首。從電動汽車來看，大陸是全球最大、最具競爭力的市場。投資者已將比亞迪股價推至紀錄高位，今年以來比亞迪在香港上市的股票上漲約51%。

新加坡聯合早報也提到，數據顯示，比亞迪的純電動車銷量與特斯拉相當，2024年分別售出176萬輛和179萬輛。但若算上混合動力乘用車，比亞迪的整體銷量遠超特斯拉。去年，比亞迪總交付量達到427萬輛，幾乎與美國福特汽車銷量持平。

具體來看，比亞迪此前曾稱，預計今年銷量將在500萬至600萬輛之間。今年前兩個月，比亞迪的銷量年比增長93%，達到62萬3,300輛。不過，特斯拉市值依然高達8,000億美元，比亞迪市值則僅為1,570億美元。然而，特斯拉目前在大陸市場仍處於劣勢，出貨量已連續五個月下滑，比亞迪的銷量則有望持續高升。

華夏時報引述大陸汽車分析師王坤表示，比亞迪去年第四季的超預期表現反映了公司在產品周期和銷售節奏上的精準把控，其多品牌戰略下的產品矩陣已形成良好的市場覆蓋。「比亞迪的成功在於其垂直整合能力和規模化優勢。」從電池、馬達、電控到半導體，比亞迪掌握新能源汽車全產業鏈核心技術，這種垂直整合模式在確保供應鏈安全的同時，也帶來了顯著的成本優勢。