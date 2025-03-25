中國加徵農漁產品關稅 加拿大向WTO提爭端訴訟

世界貿易組織（WTO）今天表示，加拿大已就中國對加拿大農漁產品加徵關稅，在世界貿易組織提出爭端訴訟。

法新社報導，世貿組織表示，加拿大已就中國對加拿大某些農產品和漁業產品徵收額外進口關稅的措施，請求與中國進行世貿組織爭端磋商。

中國本月稍早宣布，將對從加拿大進口的菜籽油、油渣餅和豌豆加徵100%關稅。

加拿大是世界上最大的油菜籽生產國之一，油菜籽用於製造食用油、動物飼料和生質柴油燃料，而中國歷來是其最大客戶之一。

此外，中國也對原產於加拿大的水產品和豬肉加徵25%關稅。

加拿大產業領袖表示，新關稅將讓他們遭受沉重打擊。北京先前對渥太華去年對中國商品徵收的關稅進行調查。

在美國總統川普徵收新關稅後，加拿大和中國都面臨與美國日益緊張的貿易緊張局勢。

渥太華去年8月對從中國進口的電動車徵收100%關稅，與美國尋求阻止中國國家補貼汽車大量湧入北美的措施一致。

加拿大還宣布對從中國進口的鋼鐵和鋁產品徵收附加稅。

中國商務部表示，針對這些措施的調查發現，加拿大的政策「擾亂正常貿易秩序，損害中國企業的合法權利與利益」。