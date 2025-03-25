快訊

億元級高資產保戶2項融資開放 銀行與壽險業暗潮洶湧

重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

赴內政部申冤遭喊「滾出去」 亞亞：我愛台灣也愛大陸

中國加徵農漁產品關稅 加拿大向WTO提爭端訴訟

中央社／ 日內瓦24日綜合外電報導

世界貿易組織（WTO）今天表示，加拿大已就中國對加拿大農漁產品加徵關稅，在世界貿易組織提出爭端訴訟。

法新社報導，世貿組織表示，加拿大已就中國對加拿大某些農產品和漁業產品徵收額外進口關稅的措施，請求與中國進行世貿組織爭端磋商。

中國本月稍早宣布，將對從加拿大進口的菜籽油、油渣餅和豌豆加徵100%關稅。

加拿大是世界上最大的油菜籽生產國之一，油菜籽用於製造食用油、動物飼料和生質柴油燃料，而中國歷來是其最大客戶之一。

此外，中國也對原產於加拿大的水產品和豬肉加徵25%關稅。

加拿大產業領袖表示，新關稅將讓他們遭受沉重打擊。北京先前對渥太華去年對中國商品徵收的關稅進行調查。

美國總統川普徵收新關稅後，加拿大和中國都面臨與美國日益緊張的貿易緊張局勢。

渥太華去年8月對從中國進口的電動車徵收100%關稅，與美國尋求阻止中國國家補貼汽車大量湧入北美的措施一致。

加拿大還宣布對從中國進口的鋼鐵和鋁產品徵收附加稅。

中國商務部表示，針對這些措施的調查發現，加拿大的政策「擾亂正常貿易秩序，損害中國企業的合法權利與利益」。

加拿大 美國 豬肉

延伸閱讀

委內瑞拉回應了！川普對委國石油買家祭25%關稅 中國又遭殃

川普預告「對等關稅」部分國家可能有減免 下周三公布

科技股率美股大漲 川普暗示下周對等關稅會給多國減免

川普關稅戰面臨四大障礙 專家質疑對等貿易並無「巨大落差」

相關新聞

華為推進AI晶片生態系 新增大模型一體機夥伴

在AI熱潮下，華為近期曝光AI新布局。華為中國政企業務總裁吳輝稱，今年將重點推動AI晶片領域生態建設和產品豐富度，並新增...

仍為世界經濟引擎 博鰲論壇料2025年亞洲經濟增長4.5%

博鰲亞洲論壇2025年會25日發布2025年年度報告「亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告」，中國社科院學部委員、中...

MIT教授黃亞生：陸經濟出現困難 重點不在繼續創新

美國麻省理工大學史隆管理學院教授黃亞生，近日接受媒體訪問時表示，中國大陸經濟現在出現嚴重的困難，顯然不是因為沒有繼續創新...

超越特斯拉！比亞迪去年營收破千億美元創新高

大陸電動車大廠比亞迪24日晚間公布去年營收達人民幣7,771.02億元（約1,071億美元），年增29.02%。特斯拉去...

單周吸78億元 陸股ETF重回新興市場吸金榜首

隨著大陸官方持續加大更多經濟和消費刺激措施之後，外資對大陸股市的配置意願漸漸回升。據彭博報導，德意志銀行旗下追蹤A股滬深...

王文濤晤蘋果、高通、嘉吉CEO喊話：擴大在陸投資

面臨外資撤離及關稅戰之際，中國大陸官方加緊穩外資腳步。中國大陸商務部部長王文濤24日在北京，分別與美國蘋果公司CEO庫克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。