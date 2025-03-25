王文濤晤蘋果、高通、嘉吉CEO喊話：擴大在陸投資

面臨外資撤離及關稅戰之際，中國大陸官方加緊穩外資腳步。中國大陸商務部部長王文濤24日在北京，分別與美國蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）、高通CEO艾蒙（Cristiano Amon）以及嘉吉公司CEO尚博遠（Brian Sikes）會晤。王文濤強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。歡迎前述三間公司擴大在華投資，深度融入當地市場，繼續深耕大陸，共享發展機遇。

據大陸商務部網站消息，王文濤在與庫克會面時表示，中國大陸經濟展現強大的韌性和活力，已成為創新發展的熱土。中國大陸堅定不移擴大對外開放，向外資企業提供公平競爭環境，支持外資企業產品公平參與以舊換新等擴消費政策。歡迎蘋果公司擴大在華投資，深度融入中國大陸市場，共享發展機遇。

王文濤強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方採取的單邊加徵關稅等限制措施，干擾企業經營預期，為世界經濟帶來不確定性。中方願與美方一道，通過平等對話為企業創造更穩定的政策環境。

而在陸方新聞稿中，庫克說道，蘋果將持續加大在華供應鏈、研發、社會公益等領域的投入，支持中國高質量發展，並願為美中經貿關係穩定健康發展發揮積極作用。

至於與安蒙會面時，王文濤稱，中國大陸政府將堅定不移擴大高水平對外開放，進一步擴大市場准入，積極解決企業關切，協助外資企業深度融入中國大陸市場。目前，中國大陸正在加力擴圍實施消費品「以舊換新」，巨大的市場潛力將為包括高通在內的跨國公司提供更大發展機遇。半導體和人工智慧技術的發展應用勢不可擋，希望高通公司把握中國大陸市場發展機遇，繼續深耕中國大陸，為消費者帶來更多更好的產品和服務。

中方新聞稿則指，艾蒙表示，高通在中國大陸發展近30年，與中國大陸的移動通訊產業共同成長，取得顯著成績。該公司對中國大陸未來發展充滿信心，將持續加大在華投資，充分發揮橋梁紐帶作用，助力美中雙方開展積極對話。

另，王文濤在與尚博遠會晤時談到中美經貿關係再次強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家，美方以芬太尼問題等為由單邊加徵關稅的錯誤做法，嚴重違反了世貿組織規則，嚴重損害美國消費者利益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定。美中以互利共贏為基礎進行經貿合作，符合兩國共同利益。中方願加強對話溝通，為雙方企業創造更穩定的發展環境。