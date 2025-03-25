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法外長將訪中救干邑白蘭地產業 北京盼藉機戰略拉攏

中央社／ 巴黎24日專電

中國24日宣布法國外交部長巴霍27、28日即將訪中，也是上任後首次出訪中國。他首要之務是拯救恐遭中、美關稅夾殺的干邑白蘭地，同時對北京與莫斯科關係施壓。各界分析，中國將藉此機會拉攏法國，加強雙邊戰略合作。

中國外交部發言人郭嘉昆今天宣布法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）即將於27、28日訪問北京與上海。他說，「當前國際形勢更加變亂交織，不穩定、不確定因素明顯上升」。

他稱法國為「全面戰略夥伴」，表示「有必要加強戰略溝通」。據郭嘉昆，巴霍將與中國外長王毅會面，「期待通過此訪，鞏固政治互信」。法新社寫道，中國盼在不穩定的世界局勢中拉攏法國。

北京說，希望「維護多邊主義，抵禦單邊主義叢林法則逆流，為世界注入更多確定性」。法媒分析，這個說法在暗批美國總統川普（Donald Trump）上任後，為世界秩序帶來動盪。

作為於1964年第一個承認中華人民共和國的西方大國，法國與中國的關係向來特殊。雖法國藉由承認中國以開拓美國、蘇聯之間的「第三條路」，但法中也同時存在著許多分歧。

近年來法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）扛戴高樂主義大旗，高呼「戰略自主」，不願僅「跟隨」美國，讓中國看見可以拉攏靠近的機會。中國外長王毅去年訪法時，就特意表示，北京相當讚賞法國的「獨立」立場。

然而當歐洲因中國政府過度補貼電動車而對其徵收額外關稅後，中國去年也對法國干邑實施海關制裁。巴霍出訪的一重大任務就是拯救恐遭美、中雙重關稅戰夾殺的法國干邑。

法國干邑相當依賴美國和中國市場，占總銷售的70%。如今中國的臨時反傾銷措施可能在4月5日轉為永久性關稅，加上川普日前也威脅要對干邑與葡萄酒在內的歐洲進口酒類產品加徵高達200%關稅，干邑產業岌岌可危。

法國農業部20日宣布，外長巴霍訪中後，若有需要，總理白胡（François Bayrou）可能隨後親自出馬，以拯救法國引以為豪的烈酒。

農業部長杰內瓦（Annie Genevard）向法媒表示，「我們知道中國人很在乎外交姿態。因此，由歐盟負責展現堅定態度；法國則會自己進行對中國的外交策略」。

杰內瓦表示，巴霍的目標是希望把4月5日永久關稅上路的生效日期延至7月。第二個目的，則是希望法國干邑能再次出現在免稅商店的貨架上。

法媒指出，除拯救恐遭貿易夾殺的干邑產業外，法方也希望透過此訪，針對北京與莫斯科的關係向北京施壓。在俄羅斯侵略烏克蘭後，儘管北京聲稱中立，卻不僅未公開譴責侵略行徑，反而強化與俄國的關係。

北京 法國 美國

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