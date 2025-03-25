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陸追趕SpaceX 拚可回收火箭

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
北京正積極推動商業航太發展，以追趕億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX。圖為前年底，大陸星際榮耀公司研製的雙曲線二號可重複使用液氧甲烷驗證火箭，在酒泉衛星發射中心完成第二次飛行試驗任務。（中新社）
北京正積極推動商業航太發展，以追趕億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX。圖為前年底，大陸星際榮耀公司研製的雙曲線二號可重複使用液氧甲烷驗證火箭，在酒泉衛星發射中心完成第二次飛行試驗任務。（中新社）

美國華爾街日報報導，大陸政府正積極推動商業航太產業的發展，以追趕億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX，縮小與美國的航太競賽差距，當局已向該國民營航太公司豪擲數十億美元資金，以打造不依賴西方技術的航太產業。

據指出，至少有六個大陸研製的可重複使用火箭計畫今年首飛。此外，大陸首個商業發射場在去年十一月投入營運，報導指，這些商業航太公司多半沒有外國技術，它們的興起象徵著大陸航太產業技術自主化的最新進展。

在中美競爭態勢下，大陸從半導體到人工智慧領域正加速實現技術自給自足，以打造「堡壘中國」。去年，商業航太業務首次被寫入政府工作報告，今年二月大陸官方舉行的民營企業家座談會上，也強調打造具有競爭力的私營部門，當時與會者也包括衛星製造商銀河航太的負責人。

喬治亞理工學院助理教授海因斯分析，北京方面擔心，僅靠國營企業，大陸將無法追上美國，但是大陸繼續維持以國家為主導的產業，能否實現創新並與美國競爭，仍是個問題。

報導指，目前火箭領域的領導者是馬斯克的SpaceX，營運七千多顆星鏈（Starlink）衛星。從發射次數看，去年SpaceX完成一三四次發射，中國航天科技集團（CASC）完成五十一次，但中國航天科技集團的火箭都是一次性的。

深藍航天創辦人霍亮表示，他相信大陸公司能在二○三○年趕上SpaceX。香港顧問公司軌道門戶諮詢創辦人庫吉則認為，這個目標可能需要更長時間，原因是SpaceX一直不斷創新，而大陸的民企還面臨政府業務多交由國有企業的挑戰，這迫使他們必須付出更多努力。他預估，大陸私人企業將在本世紀末開始與SpaceX爭取發射業務。

目前，大陸已有至少兩家企業準備與SpaceX的星鏈競爭，分別是國網和千帆，後者獲得了上海市政府支持，並已與馬來西亞、哈薩克和巴西簽署了衛星通訊服務協議。

SpaceX 美國 馬斯克

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