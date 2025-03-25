華為推進AI晶片生態系 新增大模型一體機夥伴
在AI熱潮下，華為近期曝光AI新布局。華為中國政企業務總裁吳輝稱，今年將重點推動AI晶片領域生態建設和產品豐富度，並新增大模型一體機夥伴，「目前昇騰、鯤鵬等運算生態和產品豐富度，已足以使得華為重回五年前」。
華為公司常務董事汪濤近日表示，當前AI推理迎來爆發式增長，大陸生成式AI用戶已近3億，月活用戶超過1.2億。為迎接加速到來的通用AI時代，華為將推進全面智慧化（All Intelligence）戰略，包括打造算力底座，繁榮昇騰AI生態，用AI賦能華為產品。
鯤鵬和昇騰是華為推出的兩款自主研發運算晶片，分別面向不同應用領域。鯤鵬系列的產品包括CPU、GPU等晶片，以及基於這些晶片的伺服器、PC、作業系統等產品。昇騰晶片主要面向智慧運算領域，特別是AI和機器學習應用，包括昇騰910和昇騰310處理器，採用自家的達芬奇架構。
吳輝提到，目前華為通用處理器鯤鵬發展超過335萬個開發者、6,000多個合作夥伴；昇騰已發展超330萬個開發者、2,500多個合作夥伴。華為在大陸已有80多家合作廠商推出昇騰大模型應用一體機，包括科大訊飛、雲從科技、拓維資訊。
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