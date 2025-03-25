中國國際半導體展 關注5奈米設備

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

被認為與華為相關、低調且神祕的深圳晶片設備業者新凱來將在3月底參加中國國際半導體展，這也是該公司的首次亮相。新凱來預告將在半導體展上發布包括峨眉山、武夷山等多款新產品，是否展出5奈米相關設備受到關注，分析認為該公司亮相可能再度拉高大陸科技市場熱度。

據新凱來發布訊息，將在半導體展上發布多款新產品，包括EPI「峨眉山」產品、ETCH「武夷山」產品、CVD「長白山」產品、PVD「普陀山」產品、ALD「阿里山」產品，皆為半導體領域高端產品。

EPI外延層是半導體製造中的重要技術，特別是先進製程和第三代半導體領域；ETCH蝕刻是半導體製造製程一道相當重要的步驟，目前主要由國際廠商主導；CVD化學氣相沉積是半導體製造中需求量最大的設備之一，PVD物理氣相沉積、ALD原子層沉積等都是半導體製造製程當中重要的高端設備。

另外，新凱來與華為的關係也備受熱議，新凱來與華為在半導體領域有技術合作，雙方曾聯合申請並公開了自對準四重成像技術（SAQP）專利，甚至有觀點認為新凱來的產品有望協助華為突破美國的5奈米光刻機上限制。

中國國國際半導體展將於3月26日至28日在上海舉行。

半導體 奈米 高端

延伸閱讀

黃仁勳：華為征服每一個市場 有華為在、美國就搞不定

與余承東緋聞全是套路？劉亦菲代言華為智界 網友傻眼

黃仁勳：華為的AI實力持續增長 但美國限制「效果不佳」

廣汽集團投資68億元 與華為聯手打造新品牌

相關新聞

華為推進AI晶片生態系 新增大模型一體機夥伴

在AI熱潮下，華為近期曝光AI新布局。華為中國政企業務總裁吳輝稱，今年將重點推動AI晶片領域生態建設和產品豐富度，並新增...

賓士、AZ、蘋果 加碼在陸投資

中國發展高層論壇2025年年會近日在北京舉行，由於時值貿易戰升級及外資大舉撤出之際，大陸藉此積極力挽外資回歸。此次論壇有...

博鰲論壇25日揭幕 聯發科總座出席

博鰲亞洲論壇2025年年會今（25）日正式揭幕，除了中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥將出席開幕式並發表主旨演講...

中國國際半導體展 關注5奈米設備

被認為與華為相關、低調且神祕的深圳晶片設備業者新凱來將在3月底參加中國國際半導體展，這也是該公司的首次亮相。新凱來預告將...

陸追趕SpaceX 拚可回收火箭

美國華爾街日報報導，大陸政府正積極推動商業航太產業的發展，以追趕億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX，縮小與美國的航太競賽差...

滬房市成交回暖 整體消費仍疲軟

上海房市3月份交易活躍，中古屋日前創下單日成交量4年新高的紀錄，外界認為歷經3年市場築底後，成交回暖。與此同時，上海、北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。