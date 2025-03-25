博鰲論壇25日揭幕 聯發科總座出席

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／海南24日電
博鰲亞洲論壇2025年年會25日正式揭幕，大會註冊中心陸續有代表與媒體報到。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇2025年年會25日正式揭幕，大會註冊中心陸續有代表與媒體報到。記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇2025年年會今（25）日正式揭幕，除了中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥將出席開幕式並發表主旨演講外，企業界包括小米董事長雷軍、聯發科（2454）總經理陳冠州等在列，同時大陸人行、財政部等副部長也將出席，港澳行政區長官李家超與岑浩輝也會與會。

博鰲亞洲論壇每年備受關注的嘉賓名單公布時序相較去年晚許多，據大會昨（24）日傍晚公布部分名單，與台灣相關的出席代表，包括論壇會員兩岸共同市場基金會董事長詹火生、威盛集團董事長陳文琦、宏達電董事長王雪紅將出席，值得注意的是，聯發科總經理陳冠州將作為企業界代表出席。

據了解，中國經濟、AI、數位鴻溝、自貿區、永續經營依舊是今年主題熱門的話題關鍵字。

博鰲 李家超

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