賓士、AZ、蘋果 加碼在陸投資

中國發展高層論壇2025年年會近日在北京舉行，由於時值貿易戰升級及外資大舉撤出之際，大陸藉此積極力挽外資回歸。此次論壇有超過80家跨國企業與機構高層參與，包括德國豪車品牌賓士、英國知名藥廠阿斯特捷利康（AZ）、美國蘋果公司等多位高層皆透露將在大陸繼續加碼投資力度。

中國發展高層論壇於本月23、24日在北京釣魚台國賓館舉行，自2000年首次舉辦至今，已成為大陸官方與外資企業、國際組織等的重要交流管道。

賓士董事長康林松應邀出席並表示，在全球市場面臨諸多不確定性的背景下，中國政府進一步開放市場的政策尤為重要，「賓士始終致力於在中國的長期投資，明年計劃投資人民幣140億元（約台幣638億元）用於一系列新的產品和科技」。

康林松指出，賓士與中國合作夥伴從2014至2023年共在陸投資超過人民幣1,000億元，2024年賓士又宣布與大陸合作夥伴繼續在陸投資超過人民幣140億元，如今北京已成為賓士全球最大的汽車製造基地。

英國製藥大廠AZ全球首席執行官蘇博科則宣布25億美元投資計劃，將在北京建立第六個全球戰略研發中心，預計在北京的員工人數將增至1,700人。

蘋果執行長庫克在出席該論壇期間宣布，擬投資人民幣7.2億元啟動新一期中國清潔能源基金，而「這一數字將隨著更多投資者的加入而增長」。美商安麗集團則透露，大陸是安麗全球最大的市場，未來五年，安麗將計畫在華投資人民幣21億元在生產和技術領域，以及在四川省開設新的農場和設立研發部門。