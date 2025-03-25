香港將內聯外通拚經濟 開拓市場、聯動更多省市招商

香港特區政府財政司司長陳茂波23日在北京表示，香港將繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，同時聯動更多大陸內地省市共同出海招商引資。

中新社報導，陳茂波是當天出席中國發展高層論壇改革激發增長新動能專題研討會時做主題發言。他表示，當前，世界百年未有之大變局正加速演進，三大趨勢正深刻影響著世界的政治格局和經濟發展。一是保護主義和單邊主義的抬頭，為全球經濟帶來了巨大的不確定性和不穩定性。二是全球南方經濟體的崛起，中國經濟繼續穩中有進，對全球經濟增長的貢獻率約達30%，東盟、中東等憑藉年輕的人口結構、日益壯大的中產階級以及龐大的基建投資、綠色轉型和產業發展計畫，正逐漸成為全球經濟的新引擎和新動力。三是科技創新，特別是人工智能技術的飛躍提升，正引發生產模式、商業模式和消費模式的變革。

陳茂波表示，中國始終堅定踐行真正的多邊主義，與各國共同推動普惠包容的經濟全球化，同時，中國通過進一步全面深化改革，增強發展內生動力，推進制度創新、深化科技體制改革，推動科技創新和產業創新融合，因地制宜發展新質生產力，這當中包括持續推進「人工智能+」行動。

對於香港經濟未來發展，陳茂波表示，將通過內聯外通、金融賦能、科創領航加以推動。陳茂波表示，香港具有內聯外通的獨特優勢，既是進入內地市場的便捷通道，又擁有國際化的營商環境，實行普通法制度，資金、信息、人才和貨物自由流動。過去一年，香港再度獲評為全球最自由的經濟體、全球三甲的國際金融中心之一，國際競爭力也躍升至全球第五。在香港營運地區總部和辦事處等的境外公司數目亦創新高，充分反映香港作為開拓內地以至亞洲市場的平台的巨大吸引力。