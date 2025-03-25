大陸首個 逾1.4億噸頁岩油田問世
中國石化勝利油田消息，中國石化勝利油田濟陽頁岩油新興油田億噸級探明儲量正式通過國家自然資源部評審備案。這是今年1月中國首個《頁岩層系石油儲量估算規範》實施後，第一批獲得認定的頁岩層系石油探明地質儲量，標誌著中國首個億噸級頁岩油田問世。
中通社報導，此次通過評審的中國首個億噸級頁岩油油田—新興油田樊頁平1區塊位於山東省淄博市高青縣境內，頁岩層系石油探明地質儲量達1.4億多噸，技術可採儲量1135.99萬噸。
與國內外其他盆地頁岩油相比，濟陽陸相斷陷湖盆頁岩油具有演化程度低、埋藏深、厚度大、高溫高壓、構造複雜、岩相複雜、流體性質複雜的特點，其勘探開發面臨眾多難題。勝利油田科研團隊研發具自主知識產權的陸相頁岩油勘探開發理論和技術體系，在濟陽坳陷頁岩油勘探開發中取得重要進展。其中，豐頁1HF井累產油當量6.15萬噸，創國內頁岩油單井累產油最高紀錄。
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