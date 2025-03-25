陸「中財委」副主任韓文秀：加速消費驅動經濟增長模式

中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀指出，中國大陸將堅持把擴大內需作為長期戰略，努力把消費打造成為經濟增長的主動力和壓艙石，加快形成內需支撐、消費驅動的經濟增長模式。

據財新網報導，韓文秀23日在中國發展高層論壇2025年年會上表示，在外部不確定、不穩定因素明顯增多的情況下，中國將堅定不移辦好自己的事，以高質量發展的確定性應對外部環境的不確定性，努力為世界經濟發展提供穩定錨。

他並重點提到，中國大陸將堅持把擴大內需作長期戰略，努力把消費打造成為經濟增長的主動力和壓艙石。

韓文秀說，當前中國消費規模已經很大了，但消費在國民經濟和總需求當中的比例還比較低，特別是與發達國家相比，還有大約20個百分點的差距，擴大消費的潛力巨大，春節假日消費的紅火就帶來很多的啟示。

韓文秀表示，具體來看，一是要增強消費能力，「要在促進經濟增長，提高勞動生產率的基礎上，增加城鄉居民的收入，提升居民收入在國民收入中的比重，讓消費者有錢能消費。」

韓文秀並提到，大陸還將擴大服務消費，強調這是下一步擴大消費的重點領域。他指出，要積極發展首發經濟、健康經濟、冰雪經濟、銀髮經濟，把文化旅遊業發展成為重要的支柱產業，創造更多高質量的服務、消費產品和場景，讓消費者有更多中高端服務可以消費。

韓文秀還提出，將減少民眾的「後顧之憂」。2025年將提高城鄉居民基礎養老金最低標準，適當提高退休人員基本養老金，「今後還要穩步提高公共服務和社會保障的水平。」

他同時指出，中國擴大投資還有很大的空間，舉例來說，社會民生領域的投資還要加碼，城市更新任務艱巨而繁重，數位等新型基礎設施和產業投資需求量很大。

「擴大內需不是權宜之計，而是長期戰略」，他強調，將加快形成內需支撐、消費驅動的經濟增長模式。