2025博鰲論壇嘉賓發布！企業界小米雷軍、聯發科陳冠州在列

博鰲亞洲論壇2025年年會25日正式揭幕，除了大陸官方稍早公布中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥將出席開幕式並發表主旨演講外，大會稍晚也公布部分與會名單，企業界包括小米董事長雷軍、聯發科總經理暨CEO陳冠州等在列，同時大陸民政部部長、人行、財政部等副部長也將出席，港澳行政區長官李家超與岑浩輝也會與會。

博鰲亞洲論壇每年備受關注的嘉賓名單公布時序相較去年晚許多，據大會24日傍晚公布部分名單，與台灣相關的出席代表，包括論壇會員兩岸共同市場基金會董事長詹火生、威勝集團董事長陳文琦、宏達電董事長王雪紅將出席，值得注意的是，聯發科技董事、總經理陳冠州將作為企業界代表出席。

企業界其他代表部分，包括日立董事長東原敏昭、港交所行政總裁陳翊庭、華為高級副總裁蔣亞非、騰訊副總裁韓開創、高盛亞太區總裁施南德等將出席。

在各國政要部分仍以全球南方國家為主，包括吉爾吉斯坦前總理、巴基斯坦財長、孟加拉外交顧問、寮國外長、密克羅尼西亞聯邦財長、柬埔寨央行行長、韓國外交部外交協調官、俄羅斯經濟發展副部長等人。

今年比較特別的是，年會將設置國別專場活動，為論壇發起國以及其他國家提供宣介國情、尋求合作的平台。還安排了一系列“發佈時刻”，讓企業和機構能夠借助年會平台發佈重要倡議、科研成果、公益項目等，比如知名手機品牌vivo便將在論壇中發布重要成果。

此外，據公布最新日程，中國經濟、AI、數字鴻溝、自貿區、永續經營依舊是今年主題熱門的話題關鍵字。

博鰲亞洲論壇2025年年會將於3月25日至3月28日在海南博鰲東嶼島舉行，年會主題為「在世界變局中共創亞洲未來」，論壇將圍繞四大方向設置議題：一是把握大勢，在世界大變局中重建信任，促進合作；二是促進增長，推動全球化再平衡，實現包容性發展；三是塑造未來，加快落實可持續發展目標，更好應對全球性挑戰；四是發掘動力，加強人工智慧應用與治理，推動創新發展。