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庫克訪北京之際…蘋果宣布在陸投資7.2億人民幣 啟動第二期清潔能源基金

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
蘋果北京太古里店。（微博照片）
蘋果北京太古里店。（微博照片）

美國科技巨頭蘋果星期一稱，將在中國大陸啟動新一期清潔能源基金，投資額高達7.2億元人民幣。蘋果宣布這項消息之際，正值該公司執行長庫克（Tim Cook）訪問北京

蘋果中國官網發布的聲明稱，蘋果3月24日宣布一筆新的投資基金，旨在擴大中國的清潔能源產能，這也是該公司實現2030年將其供應鏈過渡到100%使用再生能源的努力的一部分。

聲明說，蘋果承諾投資高達7.2億元人民幣，以啟動第二期中國清潔能源基金。聲明提到，有了蘋果的這筆錨定投資，該基金的目標是每年為中國電網新增約55萬兆瓦時的風能和太陽能發電能力，並稱這一數字將隨著更多投資者的加入而增長。

庫克也在微博以中英文宣布上述消息。他說，目前蘋果在中國的供應鏈，已有三分之二使用再生能源。新基金將進一步協助蘋果在2030年實現100%再生能源營運的目標。

時隔四個月，庫克22日再度現身北京，他此行除了出席中國發展高層論壇，還與中國貿促會會長任鴻斌舉行了會談。

此外，根據中國貿促會微信公號消息，任鴻斌與庫克星期日（23日）在北京會面，雙方就加強中美工商界交流、助力外資企業在華發展以及加強產業鏈供應鏈合作等議題進行交流。

任鴻斌向庫克說，中國貿促會將繼續透過服務外資企業專班等多種形式和通路服務包括蘋果在內的廣大外資企業在華發展，歡迎蘋果繼續積極參與第三屆鏈博會，利用這一協同創新平台，深化全球產業鏈供應鏈合作。

另一方面，大陸商務部星期天深夜發消息稱，主管經濟的中國副總理何立峰，當天傍晚會見蘋果、輝瑞、博楓、美敦力、萬事達卡、禮來製藥、嘉吉、康寧等知名跨國公司負責人，並歡迎跨國公司擴大在華投資。

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