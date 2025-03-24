去年第4季大陸居民就業感受指數 創逾15年新低

中國人民銀行（大陸央行）近日發布去年第三季和第四季銀行家、企業家、城鎮儲戶問卷調查報告。報告顯示，去年四季，大陸城鎮儲戶就業感受指數降至30%，創逾15年新低。

據路透報導，2024年第四季大陸城鎮儲戶問卷調查報告顯示，當季就業感受指數為30.0%，比上季下降0.3個百分點，創2009年第二季以來低點。去年四季就業預期指數為41.5%，比上季上升0.2個百分點；去年第三季就業預期指數為41.3%，創下2009年有數據記錄以來的低點。

去年第四季，收入感受指數為46.0%，比上季上升0.3個百分點；收入信心指數則為45.1%，已連續七季走弱。

另，今年2月，大陸全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率進一步升高至16.9%，創四個月高點；當月25-29歲勞動力失業率亦升至7.3%，創自2023年12月有記錄以來的最高水平。

中共中央政治局在去年9月會議提出，要重點做好應屆大學畢業生、農民工、脫貧人口、零就業家庭等重點人群就業工作。2025屆大陸全國大學院校畢業生規模預計將達到1,222萬人，按年增加43萬人，創下紀錄新高。大學生就業難問題，已成大陸社會關注焦點。