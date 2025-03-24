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世界防治結核病日前…習近平夫人彭麗媛赴北京高中 視察防治工作

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平的夫人彭麗媛（中），日前赴北京日壇高中調研結核病防治工作。（圖／取自大陸國家衛健委官網）
大陸國家主席習近平的夫人彭麗媛（中），日前赴北京日壇高中調研結核病防治工作。（圖／取自大陸國家衛健委官網）

3月24日是第30個世界防治結核病日，大陸國家衛健委這天在官網發布大陸國家主席習近平夫人彭麗媛，日前以世界衛生組織結核病和愛滋病防治親善大使身分，前往北京市日壇中學調研學校結核病防治工作的消息。

大陸國家衛健委指出，學校是結核病防控的重要方面。在日壇中學醫務室，彭麗媛等詳細了解學校結核病篩查防控和日常健康教育情況，希望學校把好結核病防控關口，讓結核病遠離校園。

彭麗媛等還參觀了學校圍繞結核病防治主題開展的生物課教學、文創手工展、社會調研討論、短影音錄製等系列活動，同學校師生親切交流。彭麗媛肯定同學們爭當志願者、積極參與結核病防治宣傳的熱情和社會責任感，鼓勵大家加強體育鍛煉，強健體魄，努力學習，提高科技和衛生素養，積極宣傳結核病防治和健康知識，為終結結核病流行作出貢獻。

大陸國家衛生健康委主任雷海潮，以及北京市委常委、宣傳部部長孫軍民，大陸國家疾控局副局長夏剛陪同彭麗媛參加調研活動。

彭麗媛彭鼓勵學生加強體育鍛煉，努力學習，提高科技和衛生素養，積極宣傳結核病防治和健康知識，為終結結核病流行作出貢獻。（圖／取自大陸國家衛健委官網）
彭麗媛彭鼓勵學生加強體育鍛煉，努力學習，提高科技和衛生素養，積極宣傳結核病防治和健康知識，為終結結核病流行作出貢獻。（圖／取自大陸國家衛健委官網）

北京 彭麗媛 結核病

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