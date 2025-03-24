戴恩斯剛提…陸海關總署宣示：將提升關警對芬太尼類物質查緝能力

目前正在中國訪問的美國參議員戴恩斯23日接受彭博新聞採訪時表示，北京必須採取行動制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國，以進一步推進中美貿易談判。大陸陸海關總署24日隨即表態，將強化業務培訓，持續提升關警員對芬太尼類物質的查緝能力，堅決築牢芬太尼類物質海關口岸查緝防線。

大陸海關總署網站周一發布一則「海關總署有關負責人就芬太尼類物質報關出口相關問題答記者問」的新聞稿指出，《麻醉藥品品種目錄》（2013年版）裡面列管的阿芬太尼、芬太尼、瑞芬太尼、舒芬太尼等具有藥品屬性的芬太尼按照麻醉藥品管理。

新聞稿稱，根據《中華人民共和國藥品管理法》，進口、出口麻醉藥品和大陸國家規定範圍內的精神藥品，應當持有大陸國家藥品監督管理部門頒發的進口許可證、出口許可證。

新聞稿強調，中國海關堅持依法管控、綜合施策，始終保持查緝芬太尼類物質高壓態勢，主要包括以下措施：加強芬太尼類物質走私風險分析研判，明確查緝重點，加大布控查驗力度。充分發揮CT機、X光機等監管查驗設備效能，優化升級智能審圖算法，提高智能審圖對夾藏走私的識別能力。

大陸海關總署表示，對機檢發現的可疑貨物、物品，及時開展人查驗，查緝夾藏、偽瞞報等行為。強化業務培訓，持續提升關警員對芬太尼類物質的查緝能力，堅決築牢芬太尼類物質海關口岸查緝防線。

戴恩斯受訪時指出，中方明白美國不只是要求緩解製造芬太尼的易製毒化學品流入美國的問題，而是制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國。

戴恩斯說，「川普總統的立場清楚明白，中方已接收到。他們了解實況，而我們希望看到針對制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國的決定性行動。」