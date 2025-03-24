快訊

台中北屯建案傳工人墜落腦出血 警消吊掛救出送醫

「生活有妳更美好！」老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦

戴恩斯剛提…陸海關總署宣示：將提升關警對芬太尼類物質查緝能力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
回應美方要求，大陸海關總署表示，將強化業務培訓，持續提升關警員對芬太尼類物質的查緝能力。（新華社）
回應美方要求，大陸海關總署表示，將強化業務培訓，持續提升關警員對芬太尼類物質的查緝能力。（新華社）

目前正在中國訪問的美國參議員戴恩斯23日接受彭博新聞採訪時表示，北京必須採取行動制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國，以進一步推進中美貿易談判。大陸陸海關總署24日隨即表態，將強化業務培訓，持續提升關警員對芬太尼類物質的查緝能力，堅決築牢芬太尼類物質海關口岸查緝防線。

大陸海關總署網站周一發布一則「海關總署有關負責人就芬太尼類物質報關出口相關問題答記者問」的新聞稿指出，《麻醉藥品品種目錄》（2013年版）裡面列管的阿芬太尼、芬太尼、瑞芬太尼、舒芬太尼等具有藥品屬性的芬太尼按照麻醉藥品管理。

新聞稿稱，根據《中華人民共和國藥品管理法》，進口、出口麻醉藥品和大陸國家規定範圍內的精神藥品，應當持有大陸國家藥品監督管理部門頒發的進口許可證、出口許可證。

新聞稿強調，中國海關堅持依法管控、綜合施策，始終保持查緝芬太尼類物質高壓態勢，主要包括以下措施：加強芬太尼類物質走私風險分析研判，明確查緝重點，加大布控查驗力度。充分發揮CT機、X光機等監管查驗設備效能，優化升級智能審圖算法，提高智能審圖對夾藏走私的識別能力。

大陸海關總署表示，對機檢發現的可疑貨物、物品，及時開展人查驗，查緝夾藏、偽瞞報等行為。強化業務培訓，持續提升關警員對芬太尼類物質的查緝能力，堅決築牢芬太尼類物質海關口岸查緝防線。

戴恩斯受訪時指出，中方明白美國不只是要求緩解製造芬太尼的易製毒化學品流入美國的問題，而是制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國。

戴恩斯說，「川普總統的立場清楚明白，中方已接收到。他們了解實況，而我們希望看到針對制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國的決定性行動。」

北京 海關 美中關係 美國 芬太尼 走私

延伸閱讀

籲中美和平共處 謝鋒：美方以台制華 徒勞且危險

戴恩斯：「川習會」雙方都有意願，但沒有具體日期

牆外文摘／DeepSeek對全球自由構成威脅

與川普親近！參議員戴恩斯今率美商界領袖 會晤大陸總理李強

相關新聞

深陷資金危機 陸地產大亨王健林360億元股權遭凍結

日前，大陸地產大亨王健林旗下大連萬達集團股份有限公司又新增一條股權凍結信息，其持有的北京萬達文化產業集團人民幣80億元（...

韓文秀：大陸將加快形成消費驅動的經濟增長模式

中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀指出，中國大陸將堅持把擴大內需作為長期戰略，努力把消費打造成為經濟增長...

戴恩斯剛提…陸海關總署宣示：將提升關警對芬太尼類物質查緝能力

目前正在中國訪問的美國參議員戴恩斯23日接受彭博新聞採訪時表示，北京必須採取行動制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國，以...

中國發展高層論壇／中財辦招手外資：3大風險已受控

中國發展高層論壇2025年年會昨起在北京登場，國務院總理李強等中國高層官員在會中傳遞了中國經濟三大信號：發展有活力、政策...

中國這個部長每早必看新聞 「得知道睡著時發生啥事」

全球貿易情勢瞬息萬變，據玉淵譚天消息，中國商務部長王文濤近日會見奔馳集團董事長康林松（Ola Källenius）時表示...

小楊哥要回來了？ 三隻羊繳清鉅額罰款准「恢復經營」

上億粉絲網紅「瘋狂小楊哥」因販售山寨香港月餅等事件，其所屬「三隻羊」公司被官方勒令停業，並罰款近7000萬元（人民幣，下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。