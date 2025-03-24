陸民政副部長：未來10年是積極應對老齡化重要窗口期
大陸民政部副部長唐承沛說，未來10年是中國大陸積極應對人口老齡化的重要窗口期。
綜合中國青年報和證券時報網報導，唐承沛23日在中國發展高層論壇的專題研討會上說，中國人口老齡化挑戰和機遇並存，預計2035年之前的10年左右時間，中國的出生高峰期人口陸續退休，老年人口結構相對低齡，「是本世紀剩餘時間內中國人口老齡化程度較低的時期，也是積極應對人口老齡化的重要窗口期」。
唐承沛說，這些新進入的老年人口平均受教育水平較高、經驗豐富、健康狀況較好、社會參與意願強烈，人力資源稟賦突出，形成了新的銀髮人才紅利。
唐承沛指出，截至去年底，中國60歲至65歲的低齡老年人口規模約9,000萬人，他們的財富儲備相對充足、社會保障較好，消費意願強烈。
大陸國家統計局今年初發布的數據顯示，中國去年末人口為14億828萬人，比上一年末減少139萬人。
從年齡構成看，中國60歲及以上人口達到3億1,031萬人，佔全國人口的22%，比前年增加0.9個百分點，顯示老齡化程度進一步加深。其中，65歲及以上人口達2億2,023萬人，佔全國人口的15.6%。
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