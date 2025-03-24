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中國稅收年減3.4% 中央到地方政府壓力仍大

中央社／ 台北24日電

中國經濟不振，去年政府稅收年減3.4%，衰退幅度創近年之最，稅收數字下降代表中國的預算赤字正在擴大，流入國庫的錢變少。分析指出，中國正面臨房地產市場崩潰和數百個地方政府瀕臨破產。

根據中國財政部統計，中國2024年全國稅收人民幣17兆4972億元，比2023年下降3.4%。

紐約時報中文網報導指出，稅收年減3.4%，可能不是很多，但這個情形與整體經濟狀況之間有很大差異，因為根據中國官方統計，在扣除通縮因素之前，中國去年的經濟成長率為5%。

稅收下降代表中國的預算赤字正在擴大，而且這並不是因為政府為了振興經濟而增加了開支，是因為進入國庫的錢減少了。同時，在房地產市場動盪之際，地方出售國有土地的收入急劇下降，導致收入下降的問題在這幾年來日益嚴重，並已蔓延至國家。

報導提到，中國在今年的政府工作報告中，將赤字率目標上調至4%，自2009年的全球金融危機以來，中國一直試圖將這個數字保持在接近3%的水準。但是分析人士說，真正的赤字已經比這個數字大得多了，因為「中國正在悄悄地把大量長期借款當作稅收收入計算」。

信評機構惠譽（Fitch Ratings）首席分析師祖克（Jeremy Zook）在報導中分析，中國赤字相當高，債務成長相當快，因此中國政府面臨財政挑戰。

報導也提及，「增值稅」是中國最大的稅種，這種銷售稅，政府對從租金到冰箱的幾乎每一筆交易都會徵收。去年，增值稅收入比預期低7.9%。而且，「通貨緊縮」這個詞彙在中國官方文件中是禁止使用的，因此，財政部給出了一個委婉的解釋，「下降的原因主要是工業生產者出廠價格低於預期」。

中國對進口商品徵收的高額關稅也是政府另一大收入來源，但由於房地產市場崩盤，損失不少積蓄，中國消費者減少了購買進口商品，許多進口商品的價格也有所下降，因此，去年的關稅收入比預期低9.2%。

市場分析，今年的財政狀況可能比預算預期的還要糟糕。財政部的預算重複提出了許多去年對稅收收入和整體經濟表現做出的樂觀假設。

報導也提到，另一個大問題則是薪資下降和裁員增加，特別是在去年下半年，去年徵收的個人所得稅比預期低7.5%。

報導另引述曾在中國財政部的一個研究所擔任所長、中國在稅收政策方面最有影響力的人士之一賈康表示，欺詐或逃稅並非造成中國稅收挑戰的因素，「檢查付款的程序已經變得非常詳細，在這個系統裡很難作弊。」

然而，不太可能發布新的稅制，因為公眾強烈反對遺產稅，而對投資收益或房地產徵稅會損害股市或房地產市場。

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