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深陷資金危機 陸地產大亨王健林360億元股權遭凍結

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸大型商業地產商萬達集團依舊深陷財務危機之中，圖為位於北京中央商務區（CBD）萬達集團總部的萬達廣場招牌。（路透）
大陸大型商業地產商萬達集團依舊深陷財務危機之中，圖為位於北京中央商務區（CBD）萬達集團總部的萬達廣場招牌。（路透）

日前，大陸地產大亨王健林旗下大連萬達集團股份有限公司又新增一條股權凍結信息，其持有的北京萬達文化產業集團人民幣80億元（約合新台幣360億元）股權被全部凍結。這是繼今年初1,200萬股權凍結、累計執行金額超人民幣60億元後，萬達債務危機的最新進展。

企業資訊系統「天眼查」顯示，近日，北京萬達文化產業集團新增一條股權凍結信息，被執行人為大連萬達集團，凍結股權數額為80億元，凍結期限為2025年3月18日至2028年3月17日，執行法院為河南省鄭州市中級人民法院。

資料顯示，北京萬達文化產業集團成立於2012年9月，註冊資本為80億元，大連萬達集團對其持股比例為100%，這意味著，此次法院將其持有的全部股權進行了凍結。

今年以來，大連萬達集團新增多條股權凍結信息、被執行人信息。股權凍結方面，除前述北京万達文化產業集團外，2月，大連萬達集團持有的大連萬達商業管理集團19.79億元股權被北京市海淀區人民法院凍結，持有的萬達文化產業有限公司1億元股權被橫琴粵澳深度合作區人民法院凍結。

被執行人信息方面，2月25日，大連萬達集團被上海金融法院執行超4,775萬元；2月24日，被甘肅礦區人民法院執行17.1億元；2月20日，被北京市第二中級人民法院執行17.2億元。

值得關注的是，為緩解債務壓力，萬達開始向輕資產模式轉型，近兩年合計賣出近20個萬達廣場，其中，僅在2025年開年一個多月，就已出售了5座萬達廣場。

此外，大連萬達集團還通過減持套現。根據萬達電影（002739.SZ）發布的公告，大連萬達集團旗下莘縣融智於3月11日減持公司股份693.2萬股；3月12日至3月18日，又合計減持公司股份1,818.57萬股；如按區間均價測算，套現金額合計超3億元。

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