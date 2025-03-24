快訊

新商場再＋1！台北101攜手國泰人壽進軍台中 賈永婕：7年可損益兩平

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

聽新聞
0:00 / 0:00

螞蟻集團宣稱 將以大陸國產晶片實現AI突破

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
消息人士稱，馬雲支持的螞蟻集團將使用大陸製半導體晶片來開發訓練人工智慧（AI）模型的技術，可將成本降低20%。（路透）
消息人士稱，馬雲支持的螞蟻集團將使用大陸製半導體晶片來開發訓練人工智慧（AI）模型的技術，可將成本降低20%。（路透）

彭博社24日引述知情人士說法指出，馬雲支持的螞蟻集團使用中國大陸製半導體晶片來開發訓練人工智慧（AI）模型的技術，成本將可降低20%。

知情人士稱，螞蟻集團使用包括阿里巴巴和華為在內的大陸國產晶片，並通過混合專家機器學習方法訓練模型。螞蟻集團稱，當中得到的結果與美國晶片巨頭輝達H800 等高等級晶片的結果相似。

一名知情人士說，螞蟻集團仍在使用輝達晶片進行AI開發，但現在其最新模型主要依賴包括超威半導體和中國國產晶片在內的替代品。

彭博社認為，這意味著螞蟻集團加入了中美公司之間的競爭，自從中國初創企業深度求索（DeepSeek）展示了如何以遠低於美國OpenAI等企業耗資數十億美元來訓練強大的模型以來，這場競爭愈演愈烈。

這也凸顯了大陸公司如何嘗試使用本地產品來替代最先進的輝達晶片。雖然輝達晶片H800的性能並不是它最先進的產品，但它是一款相對強大的處理器，目前被美國禁止進入中國大陸。

延伸閱讀

地緣政治轉單題材續燒 世界先進早盤重返百元俱樂部

輝達新一代顯卡 RTX50系列引爆熱潮

黃仁勳沒說出口的夥伴 輝達隱藏版CPO鏈四家出列

凌陽三引擎 催動營運

相關新聞

螞蟻集團宣稱 將以大陸國產晶片實現AI突破

彭博社24日引述知情人士說法指出，馬雲支持的螞蟻集團使用中國大陸製半導體晶片來開發訓練人工智慧（AI）模型的技術，成本將...

中國名嘴司馬南涉逃稅 港媒：嘴上是主義 心裡是生意

中國大陸網上意見領袖司馬南因為逃稅近日遭官方罰款人民幣927萬元而引熱議，香港星島日報今天形容這名左派名嘴「嘴上是主義，...

何立峰晤跨國公司負責人 稱歡迎擴大在華投資

中國發展高層論壇召開之際，大陸國務院副總理何立峰23日會見蘋果、輝瑞等知名跨國公司負責人時表示，中國擴大高水平對外開放，...

陸企三隻羊賣假香港月餅 罰款後具備恢復經營條件

中國合肥三隻羊網路科技有限公司去年9月被揭露銷售假香港月餅，據報導，公司已繳付了人民幣6894.95萬元罰款（約新台幣3...

陸大廠要員工強制下班 反內捲竟因歐洲地緣政治劇變？

多家大陸知名企業，如無人機品牌大疆、家電巨頭美的、海爾等，近日突然從以往的「996」風氣（即早上9時工作至晚上9時、一周工作6天），轉向明令員工強制到點下班、強制雙休。連大陸國務院總理李強日前兩會報告時，也說要「整治內捲式競爭」。 企業龍頭帶頭在職場「反內捲」，事實上，背後不只著眼經濟發展可持續性，而是與遠在千里之外的歐洲，地緣政治牽動的「結構性劇變」有關。

從投行看大陸／大陸台資銀行置換貸款合規分析

台資銀行在大陸辦理置換貸款業務可從四方面管控合規風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。