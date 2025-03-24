螞蟻集團宣稱 將以大陸國產晶片實現AI突破

彭博社24日引述知情人士說法指出，馬雲支持的螞蟻集團使用中國大陸製半導體晶片來開發訓練人工智慧（AI）模型的技術，成本將可降低20%。

知情人士稱，螞蟻集團使用包括阿里巴巴和華為在內的大陸國產晶片，並通過混合專家機器學習方法訓練模型。螞蟻集團稱，當中得到的結果與美國晶片巨頭輝達H800 等高等級晶片的結果相似。

一名知情人士說，螞蟻集團仍在使用輝達晶片進行AI開發，但現在其最新模型主要依賴包括超威半導體和中國國產晶片在內的替代品。

彭博社認為，這意味著螞蟻集團加入了中美公司之間的競爭，自從中國初創企業深度求索（DeepSeek）展示了如何以遠低於美國OpenAI等企業耗資數十億美元來訓練強大的模型以來，這場競爭愈演愈烈。

這也凸顯了大陸公司如何嘗試使用本地產品來替代最先進的輝達晶片。雖然輝達晶片H800的性能並不是它最先進的產品，但它是一款相對強大的處理器，目前被美國禁止進入中國大陸。