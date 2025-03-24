中國名嘴司馬南涉逃稅 港媒：嘴上是主義 心裡是生意

中國大陸網上意見領袖司馬南因為逃稅近日遭官方罰款人民幣927萬元而引熱議，香港星島日報今天形容這名左派名嘴「嘴上是主義，心裡全是生意」。

香港報章對一名中國大陸名嘴作出如此負面批評，也是歷來少有的事。

該報刊登評論文章指出，司馬南有「反美鬥士」之稱，是大陸左派網路意見領袖，這次罰款令這位長期站在愛國主義制高點上的名嘴終於無所遁形。

文章形容司馬南是位天賦型的網路人物，善於表演、煽動民粹，全網粉絲超過5000萬，儼然金光閃閃的「愛國大神」，但去年11月起，其微博和抖音等社媒突然遭禁言，原來是被官方查稅了。

文章表示，司馬南過去曾多次發文抨擊民營經濟，包括2021年炮轟聯想集團賤賣國有資產。

此外，他不僅曾發文批評美國富人「越有錢越不納稅、少納稅」，在評論中國大陸明星薇婭、范冰冰等逃稅行為時更表現得深惡痛絕、咬牙切齒。但不得不說，司馬南是一位「表演大師」，正如網友調侃，「譴責偷稅漏稅是工作，自己偷稅漏稅是生活」。

據指出，司馬南雖然認罪逃稅，卻歸咎於所簽約的MCN機構（新媒體運營公司），聲稱「聽信了公司會代扣代繳的說法」。不過，MCN藍岸智庫老闆饒謹卻對外說明稱，並非不為司馬南代繳稅，而是司馬南把全部款項拿走。

事實上，去年11月稅務部門已經到MCN查帳，公司沒有問題，與司馬南的合作早已結束。

文章對此表示：「愛國是一種樸素的情感，真正的愛國者是遵紀守法，踏踏實實的做事。稅收是國家命脈，司馬南嘴上高調愛國，卻光是逃稅就逃了500多萬，可以想見他這些年，發了多少『愛國財』？」

網上資料顯示，司馬南本名于力，1990年代以揭露偽氣功、假神醫而聞名，此後活躍於政治評論領域，且堅定支持中國共產黨、毛澤東思想，並有強烈民族主義及反美情緒，在網路自媒體平台有相當影響力。

也因為如此，有港媒形容司馬南為左派意見領袖。近兩年來卻有中國網友開始質疑這位名嘴「表裡不一」，指他表面「反美」，實際上早已攜同家人移居美國。

2023年5月，司馬南「澄清」指他與家人都不在國外，但陸續仍有網友指稱其家人在美居留，網上也有不少文章作出強烈批評。

中國知識分享平台「知乎」去年就曾刊登網友「Leafe」的文章，指稱「司馬南、胡錫進一系列所謂的愛國大V（名嘴）就是吃流量這口飯的」。

文章表示，「有很多人認為這些人愛國，其實這些人是愛流量、愛錢，真正愛國的人會天天歌功頌德？因為有流量、小粉紅好騙，一幫國家、政府、政黨都分不清的人，在這空談愛國，真是可笑」。

中國大陸網路平台「搜狐」去年也曾刊文表示，一種危險的商業模式在至少4年前死灰復燃，且讓一部分人在背後賺到盆滿缽滿。

文章指出，「醜態遊戲是這樣進行的：知名人物以『愛國』和『反美鬥士』 自居，利用民眾樸素的愛國情緒，窮盡手段煽動矛盾對立，以獲得點擊率、流量和聲名」。

文章又指這類人操控輿論，以「對國家不忠誠」等莫須有罪名棒打並極限施壓民營企業和民營企業家，否定民營經濟。

文章表示，「這樣的危險案例就曾出現在司馬南身上」。

另有分析指出，司馬南過往曾以激烈言詞批評個別民營企業，這與當前中國國家主席習近平高調主張發展民營企業的方針完全不同。

因此，即使司馬南未因「移居美國」和逃稅問題等受到譴責，他過去抨擊民營企業的極端立場恐也已經不符北京今天的政治氣氛。