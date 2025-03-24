何立峰晤跨國公司負責人 稱歡迎擴大在華投資

中國發展高層論壇召開之際，大陸國務院副總理何立峰23日會見蘋果、輝瑞等知名跨國公司負責人時表示，中國擴大高水平對外開放，歡迎跨國公司擴大在華投資。

何立峰與跨國公司負責人就全球和中國經濟形勢、中美經貿合作、擴大對華投資等交換意見。何立峰表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，中國堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，歡迎跨國公司擴大在華投資，共享發展機遇。

新華社引述跨國公司負責人表示重視中國大陸市場，看好中國經濟前景，願致力於對華長期合作。

大陸商務部網站23日深夜發消息稱，何立峰當天傍晚會見蘋果、輝瑞、博楓、美敦力、萬事達卡、禮來製藥、嘉吉、康寧等知名跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、中美經貿合作、擴大對華投資等交換意見。

另一方面，大陸總理李強星期天會見美國共和黨參議員戴恩斯和部分美國企業界人士時強調，打貿易戰沒有贏家，沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，「只能靠開放、靠合作」。

此外，李強23日在中國發展高層論壇致辭時稱，中國將堅定開放合作，呼籲抵制單邊主義，歡迎外資企業來華投資生根。