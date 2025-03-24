陸企三隻羊賣假香港月餅 罰款後具備恢復經營條件

中國合肥三隻羊網路科技有限公司去年9月被揭露銷售假香港月餅，據報導，公司已繳付了人民幣6894.95萬元罰款（約新台幣3.1億元）及賠償2777.85萬元，並接受了整改，目前已具備恢復經營條件。

綜合大陸微博訊息，安徽合肥市聯合調查組昨天通報，去年10月，三隻羊繳付了相關罰款，另對「香港美誠月餅」、「澳洲穀飼牛肉卷」等涉案產品作出賠償，並繼續按照應賠、盡賠原則，做好退賠工作。

通報指出，針對三隻羊在選品品控、宣傳推介、售後服務、內部管理等方面存在的問題，聯合調查組指導其制定具體整改措施89項。

而經三隻羊申請，聯合調查組組織相關主管部門和律師、消費者代表等進行綜合評估，認為三隻羊整改符合要求，具備恢復經營條件。

去年9月，三隻羊在網路上直播銷售「香港美誠月餅」，還邀港星曾志偉現身直播間一起促銷，但相關月餅其後被揭露是大陸產品，不但在香港沒有門市，也買不到。

三隻羊其後被有關當局責令暫停經營，限期整改。