陸企三隻羊賣假香港月餅 罰款後具備恢復經營條件
中國合肥三隻羊網路科技有限公司去年9月被揭露銷售假香港月餅，據報導，公司已繳付了人民幣6894.95萬元罰款（約新台幣3.1億元）及賠償2777.85萬元，並接受了整改，目前已具備恢復經營條件。
綜合大陸微博訊息，安徽合肥市聯合調查組昨天通報，去年10月，三隻羊繳付了相關罰款，另對「香港美誠月餅」、「澳洲穀飼牛肉卷」等涉案產品作出賠償，並繼續按照應賠、盡賠原則，做好退賠工作。
通報指出，針對三隻羊在選品品控、宣傳推介、售後服務、內部管理等方面存在的問題，聯合調查組指導其制定具體整改措施89項。
而經三隻羊申請，聯合調查組組織相關主管部門和律師、消費者代表等進行綜合評估，認為三隻羊整改符合要求，具備恢復經營條件。
去年9月，三隻羊在網路上直播銷售「香港美誠月餅」，還邀港星曾志偉現身直播間一起促銷，但相關月餅其後被揭露是大陸產品，不但在香港沒有門市，也買不到。
三隻羊其後被有關當局責令暫停經營，限期整改。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言