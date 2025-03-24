日水產品輸陸等 達20項共識

大陸外交部廿二日晚間發布，大陸外長王毅在東京與日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話，雙方就日本水產品輸入大陸等達成廿項共識。王毅昨天並在東京會見今年一月上任的日本國家安全保障局長岡野正敬，雙方同意繼續透過中日高階政治對話機制保持溝通。

日本共同社報導，這是中日自二○一九年四月以來再度召開經濟高層對話。關於中國因東京電力福島第一核電站處理水排放入海而暫停進口日本水產品，雙方確認了旨在恢復進口的相關工作進展，但具體恢復時間尚未決定。岩屋還要求中方盡早恢復進口日本牛肉，擴大進口日本大米。在此前舉行的外長會上，岩屋也就中方在日本與台灣周邊的軍事活動趨於活躍表達關切。

大陸外交部指，中日此次對話達成的廿項共識，包括加強綠色發展合作；加強生態環境合作；加快服務貿易合作，今年在日本舉行中日服務貿易政策對話；今年舉行中日工業副部級磋商、中國商務部與日本經濟產業省副部級定期磋商；加強供應鏈合作；今年在日本舉行中日優化營商環境工作組會議，推動提供公正、透明、可預期的營商環境。

此外，雙方將加強世貿組織框架下合作，推動世貿組織改革，努力維護和加強自由開放的多邊貿易體制，保持市場開放，支持自由貿易；繼續就加快中日韓自貿協定談判進行討論。至於日本水產品輸入大陸問題，確認持續開展針對排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測，在結果沒有異常前提下，就日本水產品輸入大陸問題開展磋商。雙方還同意適時在中國舉行第七次中日經濟高層對話。

據大陸外交部網站，王毅昨在東京會見岡野正敬。雙方就共同落實兩國領導人重要共識、全面推進中日戰略互惠關係健康穩定發展進行了深入討論，同意繼續透過中日高階政治對話機制保持溝通。