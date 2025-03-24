徽商回歸項目簽約 總額376億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025徽商大會22日在合肥開幕，吸引來自全球800餘名徽商代表參會。本次大會共遴選24個具有代表性的徽商回歸項目進行現場簽約，總投資額376.3億元（人民幣，下同）。

中新社報導，當日，徽商產業基金啟動。該基金首期規模30億元，將重點賦能徽商科創企業和科創項目。 　此次徽商大會還將舉行徽商新能源產業發展鏈接會、徽商文旅融合發展鏈接會等6場專場活動，以及知名徽商皖美行活動。 　

徽商總會會長、聯想集團董事長兼CEO楊元慶說，實體經濟是中國大陸發展優勢所在，安徽更是擁有深厚的製造底蘊。徽商企業應緊緊抓牢本輪人工智慧產業應用機遇，加速邁向全球產業鏈的中高端；把握新一輪出海機遇，加強產業鏈協同合作，打造徽商發展新生態。 　楊元慶認為，當前，安徽正打造具影響力的三地一區（科技創新策源地、新興產業聚集地、改革開放新高地和經濟社會發展全面綠色轉型區）上持續發力，也為徽商企業發展創造很好機遇。 　另據安徽省合作交流辦公室消息，大陸十四五規劃時期以來，安徽省億元以上在建徽商回歸項目達2552個，累計到位資金超4373億元，年均增長逾12%。其中，2024年滬蘇浙地區徽商回歸項目到位資金超894億元。

實體經濟 高地

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