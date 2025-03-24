vivo進軍家務機器人

無人家務成為機器人一大落地應用場景，科創板日報報導，大陸知名手機品牌vivo已成立機器人LAB（實驗室），將專注於機器人相關產品的孵化與研究。且vivo的一大研究方向為家務機器人。

IT之家報導，該部門隸屬於vivo中央研究院，主要負責機器人產品的孵化與預研工作；吳振華兼任機器人LAB負責人，無考察期，直接向vivo執行副總裁、首席運營官、中央研究院負責人胡柏山彙報。

胡柏山在2023年12月便曾表示「人形機器人也是vivo將來可以順勢切入的行業」。他當時認為「最合適做人形機器人就是手機行業，甚至沒有之一。」他曾說，vivo具備天然的兩大優勢，一是大模型將是人形機器人的大腦，vivo藍心大模型持續迭代，會讓機器人有強大的「思考」能力；二是 MR（混合現實）技術會讓機器人擁有強大空間感知能力。

據了解，vivo目前已開始招聘機器人相關領域的技術專家，工作地點包括上海、東莞、美國等地，獵聘資訊顯示最高年薪超人民幣120萬元。