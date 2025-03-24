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小米汽車挖角BMW高管 推動在歐洲建立電動車研發中心

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
小米汽車。 中新社
小米汽車。 中新社

小米汽車正積極在全球搶人才，連研發中心都開到BMW老家。路透指出，大陸知名品牌小米已從包括德國BMW集團在內的公司招募至少五位高階主管，據LinkedIn（領英）上資訊顯示，這是其推動在歐洲建立電動車研發中心計畫的一部分。

路透引述LinkedIn資料報導，小米去年聘請在BMW公司工作15年的Rudolf Dittrich領導計畫中的研發中心。其他新員工還包括BMW前經理Dusan Sarac，他在LinkedIn的個人資料顯示他於本月加入歐洲研發中心；Jannis Hellwig亦由BMW跳槽到小米，擔任性能開發和整合方面的資深工程師。

此外，LinkedIn招聘頁面顯示，小米還在德國慕尼黑招聘其他幾個職位，包括高級汽車設計師、高級汽車外觀設計師和車輛動力學工程師等。顯示小米持續挖角歐洲汽車產業人才。報導引述小米方面表示，其歐洲電動汽車研發中心正在規劃中，但沒有透露細節。

一段時間以來，業內盛傳小米研發中心設在德國慕尼黑，大陸汽車媒體車東西報導，小米汽車在慕尼黑建設研發中心，而這裡也是多家歐系豪華品牌的大本營，慕尼黑既有BMW汽車的總部，又有賓士、保時捷、奧迪等車企的工廠。

同時低調挖角歐洲人才，比如前法拉利F1車隊的空氣動力學專家瑞卡德今年1月確認正式加盟小米汽車，出任首席空氣動力學工程師一職。他在空氣動力學領域擁有深厚的學術背景和近20年的豐富的賽道實戰經驗，曾就職於F1印度力量車隊、特斯拉和法拉利F1車隊等。

BMW 慕尼黑 設計師

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