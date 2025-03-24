牆外文摘／DeepSeek對全球自由構成威脅

美國《民主季刊》發表文章《為什麼 DeepSeek 如此危險》，作者瓦倫丁‧韋伯（Valentin Weber）認為，儘管中國人工智能聊天模型 DeepSeek 在金融、經濟、技術和國家安全方面的影響已被廣泛討論，但它對專制治理的意義卻鮮有人提及。DeepSeek 具有極大的潛力來增強中國本已無處不在的監控體系，使中共比以往任何時候都更接近其目標──即擁有一個自動化、自治化和科學化的鎮壓工具。

文章說，自2000年代初建立以來，中國的AI監控體系經歷了三次演變：在第一階段（持續到2010年代初），中共利用智能監控技術獲取「態勢感知」──即了解公民的行蹤和行為。在第二階段（從2010年代中期至今），AI 系統開始為政府提供一定的決策支持。而如今，我們正處於第三次轉型的邊緣。借助生成式 AI 的推理能力，中共將能夠實現監控自動化，並進一步精確化鎮壓手段。

作者認為，DeepSeek 在推理能力上表現卓越──它可以從全新的信息中迅速得出結論。DeepSeek 的研發成本極低，其運行成本比 OpenAI 的 GPT-4 低達 50 倍。DeepSeek 之所以能夠實現這一突破，部分原因是它採用了一種名為「蒸餾」的技術，即讓更大規模的 AI 模型（如 OpenAI 的 GPT-4）「教授」較小的模型，以更快、更高效地處理數據。最終，DeepSeek 和類似的 AI 工具將使監控技術更加智能和廉價。這不僅可能延長中共的統治時間，也可能加速中國 AI 監控系統的國際擴張──對全球自由構成威脅。

貿易戰能讓中國控制芬太尼嗎？

本月對中國徵收新關稅時，美國總統川普再次強調了他向北京提出的主要要求之一：控制那些助長芬太尼非法生產和向美國販運的化學公司。

《紐約時報》發表文章《川普對華關稅的隱性代價》，作者Brandon P. Yoder（曾任拜登政府負責國際毒品和執法事務的副助理國務卿，也是參議院外交關係委員會的民主黨成員）認為，發動貿易戰並不能解決這個問題，而且可能會使情況變得更糟。單靠關稅並不能促使中國政府幫助減少美國的吸毒過量死亡。事實上，由於北京已經在徵收報復性關稅，並宣稱「準備戰鬥到底」，川普的生硬策略可能會讓中國在芬太尼問題上減少而不是增加合作。由於事關重大，美國社會承受不起任何誤判。

作者認為，川普可以推動中國更積極地執行對其化工行業的現有限制。他可以堅持要求中國全面取締向跨國犯罪組織出售芬太尼前體化學品的網上市場。他還可以呼籲中國對其航運業實施新的限制，使致命化學品永遠不會離開中國海岸。單靠關稅是無法實現這一切的。向中國政府施壓是美國外交的重要組成部分，如果運用得當，關稅可以在北京試圖管理其陷入困境的經濟時提供槓桿。但在沒有明確外交或法律路線圖的情況下加大壓力，可能會逆轉最近取得的進展。

富察「犯罪」令台灣人驚心

台灣「上報」發表文章《中共藉富察對台灣發出訊號》，作者倪國榮說，富察案之驚心，在於當事人不知自己犯了中國沒有界線範圍的「煽動分裂國家罪」。被關了兩年，音訊全無，現在才由國台辦說，二月已判了刑，關多久也不說，反正秘密審判，沒得旁聽評論，就是因為訴訟文件沒得公開，才顯出險惡，更為恐嚇。

作者認為，中共正藉富察發出訊號，所有享受言論自由的台灣人，結局也會如此；富察享用了出書的言論自由，當然殺無赦。從李明哲到富察，都不知道自己「犯罪」，所以才去中國；這樣，就產生了簡單模式：就是中共情治人緣在搜羅資料及監控，只要離開台灣，進入中國，即入老虎口裡，而若在非中國地方，也有被綁走危險，這就是情治業績。

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