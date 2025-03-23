2025傑出大陸台商獎選拔開鑼 表揚在陸經營有成及轉型升級努力台商

2025年第十三屆傑出大陸台商獎選拔活動正熱烈展開，雖受中美爭霸與兩岸關係的影響，台北經營管理研究院（以下簡稱台管院）仍繼續舉辦，已啟動報名程序。

台管院院長陳明璋指出，美國總統川普上台，中美貿疫戰進入新的回合，加上兩岸關係的持續惡化低迷，台商遭逢如此巨大的挑戰，環境丕變難測，正處於「不確定的年代」。台管院本著雪中送炭的精神，在台商最艱困的此刻，堅持續辦傑出大陸台商獎，以表揚台商在大陸經營有成及轉型升級的努力。

為凸顯選拔之專業性和公信力，該選拔委員會係由官界（政府官員）、學界（大學校長）、產界（台灣工商界、大陸台商協會會長、媒體負責人）所組成。前海基會代理董事長許勝雄擔任第一至六屆的主任委員，他及一百多位選拔委員秉持公平原則，嚴格把關，第七屆起則由前行政院院長陳冲擔任主任委員。

過去12年已經選出台達電、捷安特及台企聯三任總會長：張漢文、郭山輝及李政宏等傑出大陸台商，同時邀請蕭萬長及陳冲等政府首長頒獎表揚。至今，已選出195家企業、214位企業家，由於選出者相當具有代表性，因此，此項選拔活動頗受各方注意而成為兩岸之間每年的重大盛事。

歷屆得獎台商並組成傑出大陸台商聯誼會，彼此互相交流切磋。

陳明璋指出，台商在不景氣下再接再厲，一直在創新轉型，力求在大陸的經營安穩成長，因此今年的獎項不受影響仍維持11項。11項獎項包括企業績效類的外銷傑出、內銷典範、通路標竿、ESG、創新經營、轉型升級、接班傳承和青年創業等八大獎項，以及特別具有公益意義的協會貢獻、兩岸貢獻及回饋鄉里等三大獎項。

陳冲院長並特別指出，雖然大環境受美國總統川普關稅戰影響，但疾風知勁草，台商卓絕努力的打拼精神令人欽佩。今年是產業淘汰年，也是歷年來經營環境最惡劣的一年，但台商仍然留在大陸打拼，此時舉辦〔傑出大陸台商獎〕深具意義。

陳明璋強調，評選過程非常嚴謹，由產、官、學、媒等重量級人士組成選拔委員會，經由初選、複選、實地訪視、決選四階段，採書面與實地訪談方式，並經各委員深入及反覆討論，一再評量，始決定當選名單。

陳冲指出，參選者可自薦，或由大陸台商協會、兩岸相關行業公（協）會等推薦參選。參選者經「資格審查」後，再經由相關政府首長，公（協）會、台商協會負責人，媒體與企業界先進，專家學者等所組成的評選委員會評選。前12屆在各地台商協會及知名律師、會計師及顧問師等推薦下，選出多位傑出台商，讓外界知道台商在海外打拼奮鬥的精神。