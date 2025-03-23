與川普親近！參議員戴恩斯今率美商界領袖 會晤大陸總理李強

在中美爆發新一輪貿易戰之際，與美國總統川普關係親近的蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）近日前往北京訪問。路透報導，戴恩斯23日與美國商界領袖一同和大陸國務院總理李強會面。

戴恩斯20日抵達北京訪問，這是川普返白宮後首次美國議員訪陸，尤其戴恩斯與川普關係密切，在兩國關係動盪未定之際，此行備受矚目。

路透報導，戴恩斯23日與出席中國發展高層論壇的美國企業高層，包括高通行政總裁安蒙（Cristiano Amon）、美國藥廠輝瑞執行長布拉（Albert Bourla）、聯邦快遞執行長芮思博（Raj Subramaniam）、波音全球總裁尼爾森（Brendan Nelson Brendan Nelson）等與李強會面。

大陸官方主辦的中國發展高層論壇23日在北京開幕，李強在開幕致詞時表示，大陸為可能出現的外部「超預期衝擊」做了準備。今年有約80名跨國企業代表出席論壇，美企達到近30家，數量最多。

報導指出，預計李強與戴恩斯之間的會談將涉及芬太尼及這種致命毒品的前體化學品從中國大陸跨境流入美國的問題。

美國總統川普第二任期以來，已以芬太尼為由對大陸累積加徵20%的關稅，大陸也相應祭出多項反制措施，其中包含對美國商品課報復性關稅。

戴恩斯抵達北京後，已在21日會見大陸外交部副部長馬朝旭、22日會見大陸副總理何立峰。

新華社報導，何立峰在會見戴恩斯時表示，大陸堅決反對將經貿問題政治化、武器化、工具化，願同美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話。他強調，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

據報導，戴恩斯表示，「美中關係非常重要，雙方應加強對話，我願在這方面多做些實事」。

戴恩斯與何立峰會晤後在社群平台發布會晤紀要，表達了川普總統一直以來的要求，即中國阻斷從本國流出的芬太尼前體，並表示希望兩國「在不久的將來可以舉行進一步的高級別對話」。

川普21日在白宮橢圓辦公室宣回應媒體提問時，證實美國貿易代表葛里爾計畫本周與中方對口官員通話，但他未透露這能否促成美國收回對大陸商品加關稅等效果。川普並再度表示，他計畫與大陸國家主席習近平談話。