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大陸AI解決方案供應商「智慧互通」計畫在香港上市

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港財政部長陳茂波23日的網誌文章發布了參訪大陸人工智慧（AI）解決方案供應商智慧互通（AICT）的消息，並提到有參訪企業正籌備在香港上市的消息。（取自香港財政部官網）
香港財政部長陳茂波23日的網誌文章發布了參訪大陸人工智慧（AI）解決方案供應商智慧互通（AICT）的消息，並提到有參訪企業正籌備在香港上市的消息。（取自香港財政部官網）

港媒上個月引述消息報導，大陸人工智慧（AI）解決方案供應商智慧互通（AICT）計畫在港上市，集資約2億美元（約合新台幣66億元），香港財政部長陳茂波23日的網誌文章證實了這項消息。

一連2日的中國發展高層論壇23日起在北京登場，陳茂波於20日前往北京，預計24日返回香港。

陳茂波在23日刊登的網誌中寫道，現時港交所處理的上市申請超過一百宗，當中既有新能源領域的全球龍頭企業，亦有最近引起大家興趣的大陸「杭州六小龍」企業，非常熱鬧。

他進一步提到，他這次訪問北京參訪的另一家企業，專注應用人工智慧於智慧交通管理、自動駕駛、感知機器人等領域，負責人透露，除了正計畫在香港設立國際業務總部和全球研發中心外，亦正籌備在香港上市，進一步把業務拓展至全球其他市場。他在文章中附上參訪AICT的照片。

香港南華早報2月報導指，智慧互通計畫在香港上市，保薦人為中信證券及建銀國際。並指智慧互通的戰略投資者包括小米及高榕資本；智慧互通在香港上市後，亦有意尋求在上海上市。南華早報23日報導指出，陳茂波的網誌證實了月前的報導。

智慧互通是高精度感知機器人、具身智慧（Embodied Intelligence）機器人、雲端智慧機器人、交通智慧無人車等高精度人工智慧技術（HAI）系列產品與解決方案的供應商。其產品已涵蓋北京和上海等50多個中國大陸城市，並為超過10億次汽車出行提供服務。

陳茂波此行還參觀了泡泡瑪特。他在網誌中表示，引進重點企業辦公室亦將擴闊目標企業範圍，策略性地引入更多結合創科的文創企業，以加速香港創意產業的蓬勃發展。

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