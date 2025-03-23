中國發展高層論壇 李強歡迎外資深耕、提打壓損人害己

中國發展高層論壇2025年年會23日起在北京登場，大陸國務院總理李強在開幕式致詞表示，大陸不反對競爭，但應該公平而非零和博弈，「脫鉤斷鏈只能加重危機，打壓遏制終將損人害己」。他並表示，外資企業是大陸發展不可或缺的參與者、貢獻者，「歡迎外資企業投資大陸、深耕大陸」。

今年度中國發展高層論壇於23、24日在北京釣魚台國賓館舉行，包含蘋果執行長庫克、西門子董事會主席博樂仁、三星電子會長李在鎔、寶馬集團董事長齊普策、輝瑞董事長艾伯樂等約80家外資企業代表出席。今年主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」。

綜合香港星島日報、無線新聞報導，李強在23日上午開幕式致詞時表示，大陸今年經濟增長目標定於5%，是對自身能力和未來潛力的信心，他也提到大陸在今年兩會首次提出更積極有為宏觀政策，亦是相隔多年後，再次提出適度寬鬆貨幣政策。

李強指出，脫鉤斷鏈只會加重危機，重申中方堅持經濟全球化的正確方向，深化改革開放，踐行真正的多邊主義，重申大陸不反對競爭，但應該公平而非零和博弈，「大家應該攜手抵禦風險挑戰，實現共同繁榮，脫鉤斷鏈只能加重危機，打壓遏制終將損人害己。如果世界重回弱肉強食的叢林法則，那將是歷史的倒退，人類的悲劇。」期望各國相互成就，歡迎外資到大陸深耕。

李強也提到人工智慧（AI）熱潮，指包含深度求索在內的「杭州六小龍」的科技突破，引發了全球的關注，也讓不少國際投行重估中國大陸資產的價值，強調這些創新成果不是偶然，而是源於大陸對創新發展的長期專注。

央視報導，在此次年會上，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀表示，中方真誠地歡迎國際資本「回歸」大陸，深耕大陸投資的沃土，共享大陸發展的紅利。

韓文秀提到，大陸將增強消費能力，在促進經濟成長，提高勞動生產力的基礎上，增加城鄉居民的收入，優化收入分配結構，提升居民收入在國民所得中的比重，讓消費者有錢能消費。他並指，今年將提高城鄉居民基礎退休金最低標準，適當提高退休人員基本退休金，加速發展第三支柱養老保險等。