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不怕川普謳詐！迎對等關稅 陸商務部智庫：其實對大陸有利

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國總統川普預計4月2日宣布對各國課徵對等關稅，大陸商務部智庫指出，經過多輪貿易摩擦後，美國對大陸平均關稅水準已明顯高於大陸對美關稅水準，所以如果真的徵收對等關稅，對大陸其實有利。（路透）
美國總統川普預計4月2日宣布對各國課徵對等關稅，大陸商務部智庫指出，經過多輪貿易摩擦後，美國對大陸平均關稅水準已明顯高於大陸對美關稅水準，所以如果真的徵收對等關稅，對大陸其實有利。（路透）

美國總統川普預計4月2日宣布對各國課徵對等關稅大陸商務部所屬智庫「大陸商務部國際貿易經濟合作研究院」指出，經過多輪貿易摩擦後，中美雙邊關稅整體處於較高水平，尤其2月4日美國對大陸額外加徵10%關稅實施後，美國對大陸平均關稅水準已明顯高於大陸對美關稅水準，「所以如果真的徵收對等關稅，對大陸其實有利」。文章並稱，川普的這個說法，在根本上反映他希望訛詐大陸，但是避免真的跟大陸開打關稅戰。

川普重返白宮以來，已累計對大陸進口商品加徵20%關稅，關稅稅率升至約33%。

陸媒觀察者網23日刊登大陸商務部研究院研究員彭波的文章，點出川普貿易戰2.0對大陸經貿、中美貿易關係的影響，以及大陸可以如何因應。彭波在文章裡作出上述分析。

文章指出，川普貿易戰2.0嚇不倒大陸，原因包含，大陸對美貿易依存度下降至2024年的11%左右，大陸占全球出口份額震盪上行至2024年的14.5%左右，且大陸的全球供應鏈地位穩固，大陸製造業增加價值占全球比重已達30%以上，「即使美國加徵關稅，大陸仍能透過供應鏈議價權轉嫁成本」。

此外，貿易戰促進了大陸加速產業升級，大陸也具備精準反制能力與策略韌性，大陸「有足夠多樣的」反制措施，並能透過「一帶一路」深化與東協、中東、非洲等地區的合作，有效分散對美貿易風險。

文章表示，儘管美國試圖透過提高關稅來減少與大陸的貿易逆差，但效果並不明顯。中美貿易額及對大陸的貿易逆差都是不減反增。考慮到轉口貿易的因素，中美之間的實際貿易往來比數據顯示的可能要高得多。而美國未能實現製造業回流目標，相反地推高本土成本，並削弱了國際信譽，可謂得不償失。

文章指出，川普2.0時期對大陸貿易戰本質上是一種「政治表演」和「膽小鬼遊戲」，透過加徵關稅迫使大陸讓步，其實就是一種「戰術性謳詐」，但「大陸並不怕他的謳詐，因為我們的承受能力比較強，對川普目前在執政當中面臨的困難也看得比較透」，於是大陸連續推出反制措施。

文章接著提到川普即將徵收「對等關稅」，稱由於美國對大陸平均關稅水準已明顯高於大陸對美關稅水準，這其實對大陸有利，說明川普根本上希望訛詐大陸，但是避免真的跟大陸開打關稅戰。

文章並指，川普發動的貿易戰，雖然是對大陸的壓力，但也在某種程度上，可能倒逼大陸加速結構性改革、強化內生動能，推動全球格局變動，為大陸的發展帶來了一些潛在的機會，包含加大對自主創新的投入、更加重視國內市場的開發、擴大內需、推動「一帶一路」倡議、提升大陸在全球經濟治理中的影響力等。

一帶一路 大陸商務部 川普 美國 關稅

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