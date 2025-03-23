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商業巨頭雲集！中國發展高層論壇今登場 李強開幕演講、蘋果庫克出席

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國發展高層論壇2025年年會今（23）日在北京開幕，大陸國務院總理李強(圖)將出席開幕式並發表主題演講，並有約80家外企代表將與會，其中蘋果執行長庫克、三星電子會長李在鎔等人在列。（中新社）
中國發展高層論壇2025年年會今（23）日在北京開幕，大陸國務院總理李強(圖)將出席開幕式並發表主題演講，並有約80家外企代表將與會，其中蘋果執行長庫克、三星電子會長李在鎔等人在列。（中新社）

在川普重返白宮掀起全球地緣經濟對抗加劇之際，大陸官方主辦的中國發展高層論壇2025年年會今（23）日在北京開幕，大陸國務院總理李強將出席開幕式並發表主題演講，並有約80家外企代表將與會，其中，蘋果執行長庫克、三星電子會長李在鎔等人在列；有近30家美企參加，數量最多。

根據中國發展高層論壇官方微信公眾號，今年年會將於3月23日至24日在北京舉行。本屆論壇以「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定成長」為主題，兩天將舉行12場專題研討會和多場閉門會，主題包含「宏觀政策與經濟成長」「改革激發成長新動能」「提振消費與擴大內需」「以科技創新引領新質生產力發展」「綠色低碳發展與因應氣候變遷」「經濟全球化新趨勢與擴大制度型開放」「全球產業鏈供應鏈合作發展」等。

根據論壇發布的中方出席名單，包含李強、中央財辦副主任韓文秀、外交部副部長馬朝旭、發改委主任鄭柵潔、科技部長陰和俊、財政部長藍佛安、商務部長王文濤、人行行長潘功勝等一批中方部會官員出席，企業界也有螞蟻集團董事長井賢棟、宇樹科技創辦人王興興、小鵬汽車董事長何小鵬等約30家企業代表出席。

外方代表方面，由西門子董事會主席博樂仁（Roland Busch）擔任論壇外方主席；包含蘋果執行長庫克、道達爾能源董事長潘彥磊、三星電子會長李在鎔、寶馬集團董事長齊普策、梅賽德斯-奔馳集團董事會主席康林松、匯豐控股集團行政總裁艾橋智、雀巢集團首席執行官傅樂宏、博世集團董事會主席哈通、輝瑞董事長艾伯樂等約80家企業代表出席。

上游新聞指出，與會跨國公司中以來自美國的數量最多，達到近30家。路透報導，與往年相比，來自歐洲的CEO比例會更高。

外方機構代表方面包括亞洲協會聯合理事長桑頓（John L. Thornton）、美中貿易全國委員會會長譚森（Sean Stein）、美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）、美國半導體產業協會總裁紐弗（John Neuffer）、日中經濟協會理事長佐佐木伸彥等出席。

根據發布議程，開幕式將於23日上午9點開始，由論壇中方主席、大陸國務院發展研究中心主任陸昊主持，李強將發表主題演講，論壇外方主席、西門子董事會主席博樂仁（Roland Busch）也將致詞。

陸昊在中方主席信提到，二戰後形成的國際秩序深度調整，地緣政治博弈複雜激烈，單邊主義、保護主義盛行，氣候變遷風險加劇，非經濟因素對經濟影響不斷加大，給判斷全球經濟帶來巨大不確定性，穩定性和確定性顯得尤為重要。

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