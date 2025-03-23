英製藥大廠AZ投資825億元 北京建研發中心

英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱ＡＺ）廿一日宣布投資廿五億美元（合約新台幣八二五億元），在北京建立第六個全球戰略研發中心，將展開多項研發與生產合作。陸媒指出，如此量級的在陸投資金額，即便在現金流豐沛的跨國藥企中也屬罕見。

這項未來五年投資計畫是與北京市人民政府和北京經濟技術開發區管理委員會戰略合作夥伴關係的一部分，同時還包括與和鉑醫藥、元思生肽、康泰生物三家生物科技企業達成的合作協議，以及近期宣布的一點六億美元的琺博進中國收購協議。

ＡＺ執行長Pascal Soriot表示，這筆投資反映ＡＺ對北京世界級生命科學生態系統的信念、對合作和人才獲取的廣泛機會以及對中國的持續承諾，「我們第六個戰略研發中心將與北京戰略的尖端生物學和人工智慧科學合作，成為我們為全球提供創新藥物的全球重要組織的重要組成部分。」

財新網報導，ＡＺ在二○二一年已在上海啟用其大陸首個全球戰略研發中心，參與全球新藥同步研發和早期研發，通過自主研發與外部合作模式，覆蓋腫瘤、呼吸、免疫、疫苗、感染、心血管、腎臟、罕見病等領域；本次將在北京建立的大陸第二個全球戰略研發中心，將以人工智慧和數據科學實驗室為支撐，推動藥物早期研究和臨床開發。

ＡＺ中國區在二○二四年營收增長百分之十一達六十四億美元，占全球收入百分之十二。ＡＺ曾多次公開表態，對大陸市場的中長期發展充滿信心。