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敲碗粉紅色！蘋果CEO庫克現身北京 聽願望開心點頭「收到了」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
壹心娛樂董事長楊天真（左）22日在微博發文稱，自己與蘋果CEO庫克（右）一同在北京景山公園遊玩。圖／楊天真微博
壹心娛樂董事長楊天真（左）22日在微博發文稱，自己與蘋果CEO庫克（右）一同在北京景山公園遊玩。圖／楊天真微博

大陸金牌經紀人、壹心娛樂董事長楊天真22日在微博發文稱，自己與蘋果CEO庫克一同在北京景山公園遊玩，庫克被景山山頂的故宮全景而震驚。楊天真借此機會向庫克提了一個建議：希望下一代iPhone Pro機型推出粉色款，庫克表示「收到了」。

隨後，庫克也在微博上回應了楊天真，發文表示：「你好，北京！和楊天真一起信步美麗風光，絕對是開啟這次中國之行的完美方式。」

鳳凰網「凰家評測」22日也發文稱，庫克下午現身北京東城區「一個頗具特色的院落」，觀看了音樂人劉憲華現場進行「一人一樂隊」的音樂表演和即興創作，並透過iPhone語音備忘錄錄製。

IT之家報導，庫克曾在去年 11 月到訪中國貿促會主辦的第二屆中國國際供應鏈促進博覽會。在回答如何評價蘋果在中國的合作夥伴時，庫克表示，「我非常重視他們，沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。現場蘋果公司的展覽牌上寫道，「Apple 的200家主要供應商中有超過80%在中國生產」。

庫克去年 10月22日也現身北京的胡同、農場及蘋果公司王府井零售店。庫克當時透過微博表達了他再次回到北京的喜悅，並分享了一段與大陸知名攝影師陳漫在北京胡同漫步拍照的視頻。

此外庫克也被目擊出現在北京順義的一家有機農場。庫克則在微博發布了自己現身農場的照片，並寫道：「非常高興能夠與來自中國農業大學和浙江大學的同學們見面，了解他們如何利用iPhone和iPad幫助農民推廣更高效、可持續的農業實踐。」

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