快訊

中藥販售新令遭基層藥師團體反彈 衛福部：可能多慮了

台南北區民宅2樓臥室晚間竄明火 大批消防人車趕往灌救

五角大廈認了！急刪多元內容竟下架歷史名照 聲明喊：歷史不是DEI

聽新聞
0:00 / 0:00

華為5奈米希望？陸神秘晶片設備廠將發表新品 量產能力仍未解

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為。圖／中新社
華為。圖／中新社

華為有密切關聯的大陸半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），將於下周一場展覽會上首次亮相新產品，是否展出5奈米設備受到關注。

新凱來將在展覽上發表多種新產品，即將發表的產品皆以知名山脈作為代號，包含外延產品（EPI）「峨眉山」、刻蝕系統（ETCH）「武夷山」、化學氣相沉積（CVD）「長白山」，還有原子層沉積工具（ALD）「阿里山」。

儘管新凱來的專利技術引發關注，但量產能力、供應鏈整合仍是待解難題。中華經濟研究院第二研究所暨日本中心副主任江泰槿指出，先進製程晶片製造還要需協同微影、材料、設計工具等多環節突破。「大陸發展像ALD的這些技術，很可能會影響到非半導體的供應鏈，如鍍膜類光學類等其他民生產業，所以台灣也要關注，這些技術可能帶來的影響。」

大陸國家智慧財產權局曾於2024年公告，華為申請了一項名為「自對準四重圖案化半導體裝置的製作方法以及半導體裝置」。彭博根據華為和新凱來向大陸智財局提交文件，認為這項專利有助於減少對高階曝光機的依賴，或能幫助華為與合作夥伴在沒有ASML最先進極紫外光（EUV）曝光設備的情況下，也可以生產出5奈米晶片。

南華早報報導，新凱來由深圳市政府支持，2023年因獲得一項使用現有DUV生產5奈米晶片的專利受到關注，被認為是華為2024年推出Mate 60 Pro手機，內建7奈米晶片的背後關鍵技術。

新凱來相當低調，官網的公司簡介，只提到隸屬於深圳市重大產業投資集團，成立於2021年。也就是華為受到美國更嚴格的技術制裁時。官網並列出4款低技術門檻的晶片設備與產品。同時，官網的新聞信息頁面沒有任何內容，網站上也沒有關於公司所有權或高管團隊的任何資料。

新凱來日前在官方微信帳號發出了第一篇文章，公告將會出席半導體展，文中並自述，是一家「核心半導體設備供應商」，一直致力於「先進半導體設備」的開發與製造。

與華為密切相關的大陸半導體設備製造商新凱來（SiCarrier）將展出新產品。圖為新凱來測試機。圖／取自新凱來官網
與華為密切相關的大陸半導體設備製造商新凱來（SiCarrier）將展出新產品。圖為新凱來測試機。圖／取自新凱來官網

ASML 半導體 奈米 專利 華為

延伸閱讀

台日友好 嘉縣府贈防府天滿宮阿里山檜木賽錢箱

華為新機Pura X賣7499元 小米高管連發文酸：人人買得起？

黃仁勳：華為的AI實力持續增長 但美國限制「效果不佳」

廣汽集團投資68億元 與華為聯手打造新品牌

相關新聞

華為5奈米希望？陸神秘晶片設備廠將發表新品 量產能力仍未解

與華為有密切關聯的大陸半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），將於下周一場展覽會上首次亮相新產品，是否展出5奈米設...

敲碗粉紅色！蘋果CEO庫克現身北京 聽願望開心點頭「收到了」

大陸金牌經紀人、壹心娛樂董事長楊天真22日在微博發文稱，自己與蘋果 CEO 庫克一同在北京景山公園遊玩，庫克被景山山頂的...

DeepSeek掀熱潮 陸AI神話恐迅速崩塌？法學者揭「公司不透明」

大陸AI公司DeepSeek在今年初橫空出世，以其高性能、低成本的特性打響名號。法國學者近日撰文表示，DeepSeek的...

陸內需疲弱 學者指以舊換新效果有限…建議改補貼1行業

北京學者在一場論壇上表示，中國物價低迷現象值得關注，政策還有加快、加大空間，「以舊換新」刺激消費僅限於短期，可持續效果有...

無人家務將來 家電AI化熱！陸家電與消費電子展引人潮

一年一度消費電子界盛會「2025年中國家電及消費電子博覽會（AWE2025）」近期在上海舉行，受到大陸消費品家電「以舊換...

長安汽車布局歐洲市場 未來3年推8款產品

長安汽車將在2025年底前擴展至少10個歐洲區域市場，到2028年建立完善的歐洲業務布局，於未來3年在歐洲推出8款產品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。