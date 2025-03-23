快訊

美中貿易對話啟動 川普計畫與習談話 美貿易代表本周與中方會談

北市中山商圈20米斑馬線超浮誇 「車卡上面」...行人、車輛都地獄

中國發展高層論壇登場

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國發展高層論壇將於今（23）日至24日在北京釣魚台賓館舉行，外媒報導稱這次歐洲企業的CEO出席比例增加。值得注意的是，綜合路透、金融時報報導，北京當局正接觸計劃參加此次論壇的行政總裁，邀請他們於論壇結束後的28日與大陸國家主席習近平會晤。外界普遍關注習近平在會晤外資高管會釋出何種訊號。

今年論壇舉辦適逢地緣政治緊張加劇，美國總統川普對中方出口產品加徵20%的關稅，而中方也採取措施反制，對美國農產品徵收額外關稅，同時以吸引外資、擴內需來因應衝擊。

中國發展高層論壇由大陸國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦，於2000年首次舉辦。今年中國發展高層論壇年會主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」。

論壇將舉行12場專題研討會和若干場閉門研討會，內容涉及提振消費與擴大內需、以科技創新引領新質生產力發展、人工智慧、人口結構變化的挑戰與機遇、應對氣候變化環境等諸多領域。

北京 美國 習近平

延伸閱讀

會見林芳正 王毅：中日就台灣問題立下規矩 希望日方重信守諾

王毅會石破茂：中日應加強合作為世界提供更多確定性

川普稱無意與中國發生軍事衝突「但做好準備」！ 將與習近平討論關稅

不支持以武力改變台灣現狀 魯比歐：這是川普的政策

相關新聞

政策奏效 上海房市率先回暖

上海今年前兩月房市呈現淡季不淡，一手房成交面積年增28%，二手房成交面積年增高達51%，3月以來二手房成交面積年增57%...

騰訊推AI模型 槓DeepSeek

騰訊宣布推出自研深度思考模型「混元T1」正式版，並同步在騰訊雲官網上線。輸入價格為每百萬tokens人民幣1元（新台幣4...

英製藥大廠AZ投資825億元 北京建研發中心

英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱ＡＺ）廿一日宣布投資廿五億美元（合約新台幣八二五億元），在北京建立...

AZ砸825億 北京蓋研發中心

英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）日宣布投資25億美元（約新台幣825億元），將在北京建立第六...

中國發展高層論壇登場

中國發展高層論壇將於今（23）日至24日在北京釣魚台賓館舉行，外媒報導稱這次歐洲企業的CEO出席比例增加。值得注意的是，...

會見BMW董座 王文濤：解決電動車反補貼案對中歐有重要意義

大陸商務部部長王文濤22日會見將參加中國發展高層論壇2025年年會的BMW集團董事長齊普策時表示，妥善解決歐盟對華電動汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。