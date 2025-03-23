中國發展高層論壇登場
中國發展高層論壇將於今（23）日至24日在北京釣魚台賓館舉行，外媒報導稱這次歐洲企業的CEO出席比例增加。值得注意的是，綜合路透、金融時報報導，北京當局正接觸計劃參加此次論壇的行政總裁，邀請他們於論壇結束後的28日與大陸國家主席習近平會晤。外界普遍關注習近平在會晤外資高管會釋出何種訊號。
今年論壇舉辦適逢地緣政治緊張加劇，美國總統川普對中方出口產品加徵20%的關稅，而中方也採取措施反制，對美國農產品徵收額外關稅，同時以吸引外資、擴內需來因應衝擊。
中國發展高層論壇由大陸國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦，於2000年首次舉辦。今年中國發展高層論壇年會主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」。
論壇將舉行12場專題研討會和若干場閉門研討會，內容涉及提振消費與擴大內需、以科技創新引領新質生產力發展、人工智慧、人口結構變化的挑戰與機遇、應對氣候變化環境等諸多領域。
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