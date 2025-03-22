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陸內需疲弱 學者指以舊換新效果有限…建議改補貼1行業

中央社／ 台北22日電
北京學者在一場論壇上表示，中國大陸物價低迷現象值得關注，政策還有加快、加大空間。圖為消費者在超市選購商品。圖／中新社
北京學者在一場論壇上表示，中國大陸物價低迷現象值得關注，政策還有加快、加大空間。圖為消費者在超市選購商品。圖／中新社

北京學者在一場論壇上表示，中國物價低迷現象值得關注，政策還有加快、加大空間，「以舊換新」刺激消費僅限於短期，可持續效果有限，建議補貼可轉往更有客戶黏著度的服務業。

北京大學光華管理學院應用經濟學系副教授顏色日前出席上海金融與法律研究院組織舉辦的鴻儒論道講座。據界面新聞22日報導，顏色認為，高技術製造業會是今年中國經濟成長重要引擎；不過內需依舊疲弱，亟待政策加大振作。

顏色表示，目前中國經濟現狀處於「新舊動能分化」關鍵，中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）與電影「哪吒2之魔童鬧海」大獲成功，一個代表高技術製造業、一個代表高技術服務業，意味新動能向上趨勢有望延續。

房地產業為傳統舊動能代表。中國國家統計局數據顯示，今年1至2月全國房地產開發投資金額年減9.8%，降幅較去年全年收斂0.8個百分點；今年1至2月新建商品房銷售面積年減5.1%，降幅較去年全年收斂7.8個百分點。

顏色認為，數據顯示從去年10月開始，房地產市場轉暖，儘管房企投資意願依舊不高，不過庫存去化週期有逐漸改善、回到合理區間跡象，可視作一個樂觀訊號，「整個房地產行業下跌的幅度明顯收窄，這已經是對全年經濟增長一個很大的貢獻」。

中國2月消費者物價指數（CPI）年減率0.7%，呈現負成長。顏色表示，2月CPI呈現負成長，這可能與季節調節有關；不過內需疲弱問題確實需要關注，物價低迷情況可能在第2季對於經濟成長構成壓力，亟需祭出政策加以改善。

顏色提到，「以舊換新」政策試圖提振消費，短期有效果，不過可持續性有限，例如家電與音像器材，在政策推出後，相關產品銷售量顯著增加；隨著政策持續實施，對於消費拉動作用明顯減弱，建議補貼可轉往更具有客戶黏著度的服務業。

顏色強調，政府推出財政政策的重點應該放在加快執行進度上，不是僅僅單純地加大規模；政策制定者也需要推出具備創新性的政策執行方式，確保政策能夠真正地達到預期目標。

CPI DeepSeek 房地產 消費者

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