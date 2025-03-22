長安汽車布局歐洲市場 未來3年推8款產品

長安汽車將在2025年底前擴展至少10個歐洲區域市場，到2028年建立完善的歐洲業務布局，於未來3年在歐洲推出8款產品，並計劃在歐洲建設銷售服務網點超1,000家，但未給出具體時間表。

綜合陸媒報導，長安汽車21日在德國啟動歐洲發布會，阿維塔、深藍和長安品牌分別以AVATR、DEEPAL、CHANGAN的英文名亮相，包括阿維塔07、11和12等9款車型發布。

長安汽車在發布會上推出面向歐洲市場的首款電動SUV深藍S07，售價45,000歐元起跳。長安汽車表示，這款車型將從4月起，在挪威、丹麥、德國和荷蘭上市，6月在英國推出，今年下半年推廣到其他歐洲區域市場；深藍S05車型將於今年下半年在歐洲市場推出，長安E07車型則在明年上半年推出，公司也計劃從2026年起在歐洲售賣混合動力汽車。

長安汽車董事長朱華榮表示，長安汽車將在歐洲推動本地化產品研發、本地化製造等，計劃建設銷售服務網點1,000家以上，雇傭歐洲本地員工1,000人以上。長安汽車將以經銷商合作的模式建設在歐洲的服務網點。

上游新聞報導，據了解，長安汽車目前在德國已經迎來首家經銷商；在英國快速拓展銷售網點；在挪威與Motor Gruppen簽署首個分銷協議，從第二季度開始開設經銷店並向客戶提供汽車；在葡萄牙、希臘，長安也已經與當地知名經銷商簽署諒解備忘錄。